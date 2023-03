Test de Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo : une nuit de mystères

Vivre, c’est mourir un peu

Visual novel paranormal

Simple et ergonomique, Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo se veut particulièrement immersif, grâce à son gameplay simple et à son graphisme. Puisque l’histoire se déroule dans les années 80, le jeu se dote d’une sorte de filtre vintage faisant penser à une vieille télévision cathodique. Les décors sont des prises de vue réelles retouchées pour s’intégrer à l’univers sombre du jeu. A cela s'ajoutent des sprites dessinés et légèrement animés des personnages. Comme évoqué, vous avez accès à différentes options : un menu avec différents fichiers combinant toutes les informations récoltées (et potentiellement quelques indices pour vous sortir des pires situations), des informations sur chaque protagoniste, ou encore les différents embranchements du scénario. Concernant celui-ci, vous pouvez débloquer des lignes temporelles en faisant différentes actions, parfois par hasard, parfois de façon plus consciente, d’autres fois encore en observant la timeline et en sélectionnant des écrans grisés du menu. Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo met votre intelligence et votre logique. Pensez “out of the box” sera votre meilleur moyen d’avancer.

L’histoire de Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo pourrait paraître simple de prime abord : le narrateur vous accueille et vous propose d’explorer la plus grande inconnue de l’histoire, la mort. Est-il seulement possible de la déjouer ? De l’appréhender ? De la dompter ? Le Rite de Résurrection pourrait être la clé, si seulement vous parveniez à découvrir en quoi il consiste. Après un court dialogue cryptique, le narrateur vous propose de suivre le parcours de Shogo, une jeune homme qui accompagne Yocko, passionnée de surnaturel qui cherche à savoir ce que sont les Sept Mystères de Honjo.Plus vous avancez dans le jeu, plus son intrigue prend de l’ampleur. Des chemins tortueux s’ouvrent tandis que certaines conclusions vous ramènent auprès du narrateur. Celui-ci vous prévient : “Shogo ne se souvient de rien, mais vous [sous entendu, vous le joueur], vous savez alors agissez en conséquence”. C’est là tout le principe de ce visual novel : il faudra mourir pour découvrir certains indices et avancer. Votre principal atout ? Vous savez que vous jouez : vous devez donc faire preuve d’ingéniosité pour réussir certaines énigmes. Couper le son des dialogues (qui ne sont de toute façon pas doublés, alors pourquoi donc y a-t-il une option de volume des voix dans les menus ?), vous débarrasser de certains objets, et autres options à explorer, ce sera à vous de découvrir comment éviter de mourir à nouveau.L’introduction vous donne un avant goût du jeu et vous présente certains protagonistes. Puis, vous avez accès à la ligne temporelle et à ses embranchements. Puis même à l’histoire d’autres personnages. A vous de les explorer, d’engranger des informations et de tenter de survivre à cette nuit peuplée de mystères.Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo est donc un visual novel : le principe s’axe donc autour de sa narration et des interactions entre les différents protagonistes. Malheureusement, le jeu est intégralement en anglais, sans traduction française. Vous aurez besoin de toutes vos connaissances pour saisir les subtilités du jeu, d’autant que certaines informations se cachent dans les fiches présentes dans les menus. Point positif : si vous maîtrisez l’anglais, Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo est une expérience à part entière. Les dialogues et l’exploration sont équilibrés et celle-ci change de ce à quoi on a l’habitude. Vous restez fixe au centre d’un lieu et pouvez tourner sur vous-même et explorer ce qui vous entoure.L’ergonomie sur Switch est particulièrement efficace : vous pouvez explorer l’environnement grâce à l’écran tactile. Avec un seul doigt, vous pouvez cliquer sur votre environnement pour l’observer. Avec deux doigts, vous naviguez dans l’écran. Certaines explorations peuvent vous donner des sueurs froides en vous faisant sursauter. Si Yocko a peur de quelque chose qui est derrière vous, avez-vous vraiment envie de vous retourner ? Tout le jeu est donc tactile, mais les contrôles aux joysticks et boutons sont simples : joystick droit et gauche pour observer et bouger le curseur ; X pour ouvrir le menu ; ZL pour utiliser votre malédiction. Mais ce dernier détail, vous le découvrirez en avançant dans l’aventure.