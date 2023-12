Test de Dreamworks All Star Kart Racing, une belle petite surprise ?

Faisons revivre nos héros d’enfance, dans de beaux circuits !

…mais qui reste un simple jeu de course lassant et sans âme

Dans Dreamworks all star kart racing, nous avons la possibilité de retrouver certains héros de nos films d’animation d’enfance préférés, pour de grandes courses dans des circuits totalement déjantés. Seuls ou à plusieurs, jusqu’à 4 joueurs en local et 8 joueurs en ligne, avec écrans splittés, c’est l’occasion rêvée pour se lancer dans de grandes compétitions. Enfin, à condition que le mode en ligne ne soit pas désert. Car après un long moment à attendre d’autres joueurs en vain, nous avons fini par abandonner sans avoir pu tester ce fameux mode.Comme pour Mario Kart, en plus de choisir le héros qui va concourir, nous avons la possibilité de personnaliser nos karts en déterminant le modèle, les pneus et le moteur. Les avantages et les inconvénients de chacun sont visibles durant ce choix afin d’être le plus optimal possible. Par exemple, nous pouvons opter pour une très grande vitesse mais avoir une moins bonne tenue de route en contre-partie. A nous de faire les meilleurs compromis. Détail plutôt bien trouvé et amusant : les karts sont à l'effigie des héros choisis, comme Harold par exemple, qui conduit un kart sous la forme de son fidèle Krokmou dans Dragons.Chaque personnage jouable arbore sur le visage, une émotion ou un trait de caractère qui lui est propre et qu’on lui reconnaît bien. On peut citer Shrek qui a tendance à faire des grimaces pour effrayer, tel l’ogre qu’il est, ou encore le Chat Potté qui nous lance ses gros yeux de matou triste. Nos héros ne restent pas statiques et c’est ce qu’on aime. Cependant leur qualité graphique 3D, plutôt pauvre, laisse sérieusement à désirer. Quand on voit la beauté des paysages, les cadres parfaitement bien représentés et hauts en couleurs des films d’animation comme les marais de Shrek ou encore le Village Panda dans Kung Fu Panda, on aurait préféré que les personnages soient aussi bien travaillés surtout pour un jeu de 2023 !On préfère également avoir des héros muets car ils ne font que répéter en boucle le même type de phrase en anglais, et surtout ils crient à nous faire vriller les tympans et nous donner mal à la tête. Les entendre n’a absolument aucun intérêt et nuit grandement à notre expérience du jeu. Heureusement que nous pouvons modifier cela dans les paramètres du son en coupant totalement les tonalités des voix.En tout début de jeu, la sélection des personnages et des karts/pneus/moteurs est limitée. Heureusement, nous pouvons en débloquer de nouveaux au fur et à mesure, en gagnant les coupes de chaque série de circuits et en réussissant certains challenges. Nous pouvons avoir jusqu’à 20 personnages jouables, ce qui n’est pas mal, mais on aurait quand même grandement préféré plus. Après tout, avec toutes les franchises à succès produites par Dreamworks, 20 est-ce suffisant ?Nous pouvons maintenant parcourir les différents univers parfaitement bien représentés des films Dreamworks dans ce jeu de courses…Comme n’importe quel jeu de course, il existe différents types de vitesses qui correspondent à la difficulté de la partie : tranquille pour facile, normale, turbo pour difficile ou encore lumière pour extrême. Les karts sont censés aller plus ou moins vite selon la difficulté. Oui censés, car au final on ressent plutôt de la lenteur, il n’y a pas cette sensation de vitesse comme dans Mario Kart et on a plutôt tendance à vite s’endormir pendant les courses.En mode solo comme en multi local, le titre nous offre diverses options comme des championnats où nous concourons à 4 courses dans 6 mondes proposés et des courses libres où nous pouvons utiliser nos propres règles. Le mode solo ajoute quant à lui, des contre-la-montre et même des défis. Dans ce dernier cas, nous participons à des circuits comportant un objectif bien précis à réaliser comme par exemple réussir une course en activant toutes les voies magiques, dont nous expliquerons le principe plus bas, et qui nous permettent de débloquer des cosmétiques pour nos karts en cas de succès. Nul autre type de tournoi, comme des batailles par exemple. Juste un simple jeu de course de bout en bout avec des schémas de circuits qui se ressemblent même si les décors diffèrent, et des karts qui ne sont pas si rapides. Un jeu de course qui devient donc vite lassant.Avant de sélectionner qui s'affronte, nous apprenons les commandes lors d’une course solo didacticielle afin de maîtriser le circuit et connaître toutes les options qui s’offrent à nous pour remporter la victoire. Avec Shrek comme professeur et l’ ne comme compétiteur. Pour ceux qui seraient férus de Mario Kart, oubliez les touches que vous connaissez si bien car le changement peut être perturbant. En effet, ce n’est pas avec A que nous avançons mais avec la touche R ce qui est moins intuitif. Il est plus naturel de maintenir avec le pouce un bouton qui est face à nous plutôt que celui qui se trouve sur le côté de la console. Avec ZL nous faisons sauter notre kart et nous pouvons le faire déraper et enfin nous lançons les pièges avec B. Nous pouvons être décontenancés dès lors que nous démarrons le didacticiel. De plus, il n’est pas possible de changer la configuration des touches.DreamWorks All-Star Kart Racing est un jeu de Kart qui se rapproche beaucoup de Mario Kart dans sa mécanique. On doit accélérer, prendre de la vitesse avec les boost sur la piste, déraper pour gagner un boost, ou utiliser des powers-up, ces gros cubes à la Mario Kart présents régulièrement tout au long du circuit, afin d’obtenir des objets aléatoires qui peuvent soit ralentir nos adversaires soit nous avantager nous-même. Tout ce que nous trouvons fun dans ce genre de jeu de course.Les petits plus que nous apportent le jeu, ce sont des notes de musique présentes sur la route. Nous devons en ramasser un certain nombre afin d’activer régulièrement des surprises trolls. Ce sont des attaques spéciales de trolls, nous octroyant des bonus pour avancer plus vite. Mais pas sûr que cela apporte plus de fun au jeu si nous devons nous concentrer sur autant d’éléments avec tous les boots déjà présents sur le terrain. Elles nous sont quand même utiles hors courses afin de nous permettre d’acheter quelques nouveaux karts et améliorations de karts.La deuxième particularité propre au titre sont les voies magiques activées grâce à des lyres présentes sur le circuit. Une fois une lyre attrapée, un chemin magique temporaire apparaît dans les airs. Pour le maintenir jusqu’au bout, il est important de récupérer le nombre de lyres requises sinon, le chemin disparaît et on tombe… souvent dans le vide… Perdant ainsi notre première place… Ce qui au final va nous desservir au lieu de nous avantager. Cela peut donc être frustrant et nous dissuader d’activer ces voies magiques alors que bien utilisées, elles peuvent être assimilées à de bons raccourcis pour nous aider à gagner.Mis à part ces deux nouveautés, qui sont sans doute des éléments de trop à gérer durant le circuit, DreamWorks All-Star Kart Racing n'apporte aucune innovation par rapport à Mario Kart. Il s’agit d’un simple jeu de course comme dit plus haut avec des karts qui au final ne sont pas très rapides et des circuits qui deviennent très vite redondants, surtout si on joue solo.