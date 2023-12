Test de Spells & Secrets : le rogue-like magique

Un rogue like magique

Des secrets et des sorts

Cependant, malgré toutes ses qualités, le jeu n’est pas exempt de problèmes. Des bugs graphiques émaillent les donjons, venant principalement remplacer des textures par des espaces de lignes noires qui scintillent à chaque déplacement. Les écrans de chargement entre chaque étage, entre chaque salle, sont aussi ceux que vous verrez le plus souvent, rompant avec la fluidité du jeu. Des inconvénients mineurs, certes, mais qui sont autant de fausses notes dans cette partition pourtant bien engagée.

Vous venez d’arriver dans une nouvelle école de magie. Vous, élève en première année, allez devoir sauver tout le monde : l’académie subit l’attaque d’un étrange ennemi, qu’il va falloir vaincre pour avancer. L’histoire vous parle un peu ? C’est un peu le principe de base de très nombreux récits de dark academia, d’académie magique avec un péril qui menace tout le monde.Le fait que vous soyez en première année est un élément de progression : vous allez apprendre des sortilèges, comme n’importe quel élève. La différence, c’est que plutôt que d’assister à des cours, vous allez parcourir l’établissement à travers des cartes générées procéduralement.Vous disposez d’un premier sort propre à chacun, avant d’avoir un choix à faire entre plusieurs sortilèges. Mais pas de panique : vous pouvez tous les apprendre à terme. Votre première run sert de tutoriel. Vous perdrez à la fin du premier étage, faute de puissance, mais c’est normal. On apprend par l’exemple ici, et c’est encore la meilleure façon de se mettre le jeu dans les doigts.Le principe est simple : on avance, on tue les créatures (qui agissent selon différents patterns), on passe à la salle suivante et on recommence. Certaines salles bonus se cachent dans votre progression, vous octroyant un pouvoir supplémentaire ou en upgradant un autre. L’étage se termine par un boss, un membre d’un étrange groupe qui menace l’école.Bien entendu, le jeu ne se limite pas à cela. Vous allez pouvoir rejoindre l’une des grandes maisons de l’école, sauver des élèves lors de vos runs, mais aussi apprendre et upgrader vos sorts auprès de différents professeurs. Le jeu est dynamique, la progression fluide et mais le gameplay privilégie presque exclusivement le combat à distance : les plus bourrins d’entre nous (cela inclut la rédactrice de ce test) vont devoir s’adapter.Contrôler votre personnage est assez simple : le joystick pour se déplacer, ZR pour interagir (ouvrir une porte, parler avec quelqu’un), A, X et Y pour les sorts, B pour les potions. Après, vous disposez d’un curseur que vous pouvez déplacer avec le joystick droit mais qui n’est utile que dans les menus.Un téléphone vous est aussi fourni, vous permettant de voir votre réputation et de gérer quelques menus paramètres qui ajoutent différents aspects à votre partie. Les boutons R et L, quant à eux, vous permettent de switcher le sort assigné au bouton X, vous offrant une multitude de possibilités dans vos offensives.Nous l’avons dit : différentes salles jalonnent votre progression. Certaines contiennent des boules de cristal vous offrant des bonus, d’autres des défis avec un grand nombre d'ennemis à tuer. C’est de ce côté-là que nous allons regarder. Si les ennemis vous voient, vous prenez l’aggro. Ils foncent sur vous et vous attaquent, selon leur pattern (certains crachent de l’acide ou du feu, d’autres tentent de vous approcher pour des dégâts au corps à corps, etc.).Avec votre baguette, vous pouvez lancer différents sorts. Ceux assignés à A et Y sont fixes tandis que celui sur X peut changer en fonction de votre envie. Avec A, vous lancez le sort de base, une sorte de mini coup à distance que vous pouvez charger en maintenant le bouton appuyé. La jauge d’endurance apparaît alors au-dessus de votre personnage, indiquant ce qu’il vous reste et ce que vous consommez.Avec Y, vous utilisez le sort de lévitation. Et vous pouvez tout faire flotter : des ennemis pour les cogner contre certains éléments du décors et les assommer, des objets pour les déplacer et résoudre certaines énigmes, etc. Sur X, les possibilités ne dépendent que de vous et de votre progression dans le jeu. Les possibilités sont énormes : des sorts de transformation (en meubles, en souris, etc.), des sorts plus offensifs, etc.Mais pour débloquer de nouveaux sorts, il faut de l’expérience, qui s’obtient dans les étages à chaque fois que vous tuez un ennemi. Parmi les autres monnaies du jeu, il y a l’or, que vous obtenez dans des sacs disséminés un peu partout mais qui ne peut s’utiliser qu’en donjon. Comme vos upgrades, vous les perdez si vous perdez dans le donjon.