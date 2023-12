Test de Catan : Catan-strophique

Les règles

Le jeu de Klaus Teuber possède des règles plutôt simples. A son tour, chaque joueur lance deux dés. Le nombre obtenu permet d’activer les tuiles du plateau possédant le numéro correspondant (attention : si vous faites un 2 et un 4, cela active les cases 6 et non les cases 4 et 2).Celles-ci sont de différents types et permettent d’obtenir l’une des cinq ressources du jeu (bois, laine, blé, argile, fer). Il existe une exception : si les dés font sept. Alors le joueur déplace le brigand qui se place sur une case qui, tant qu’il est dessus, ne produit plus rien.Ensuite, le joueur entame la phase de commerce puis de construction. Dans le jeu vidéo, vous pourrez lancer les négociations et les constructions de façon complètement indépendante : libre à vous de construire, de négocier, de construire à nouveau ou de commencer par négocier.Il s’agit alors de faire du troc : une ressource contre une autre, ou plusieurs selon vos besoins. Les joueurs peuvent accepter ou refuser. Dans la version jeu de plateau, cette phase est la plus importante : il s’agit souvent de négocier les coups, de se rendre compte qu’avec cette ressource, votre adversaire peut gagner des points de victoire, etc.Les négociations sont souvent âpres et mouvementées. Il existe cependant des cases de ports qui permettent d’échanger des ressources à un coût élevé, directement avec le jeu. Dans la version jeu vidéo… nous y reviendrons.L’autre possibilité est de construire. Vous pouvez faire des routes, des colonies et des villes. Les premières sont faisables n’importe où, pourvu que rien ne soit déjà construit sur les emplacements qui vous intéressent. Les colonies possèdent des placements spécifiques et les villes upgradent vos colonies.Le plateau de jeu est une succession d’hexagones dont l’agencement se fait de façon aléatoire (au lancé de dés dans la version plateau de jeu, procéduralement parlant dans le jeu vidéo).Les routes sont alors les côtés des hexagones tandis que les colonies se placent aux intersections, à raison d’une colonie toutes les deux intersections (deux colonies ne peuvent se trouver sur des intersections adjacentes).Ensuite, il s’agit de marquer des points de victoire selon différents paramètres : la route la plus longue vous en rapporte deux, mais vous pouvez vous faire voler ce trophée à tout moment ; les villes vous en donnent deux aussi ; des cartes spéciales peuvent vous en donner d’autres ; etc.Faisons un petit point. Catan n’est pas le premier jeu de plateau à posséder une version console. Wingspawn, Evolution, les fameux 51 jeux indémodables… Si beaucoup de ces portages du plateau physique à la console virtuelle ont fait des efforts pour avoir des didacticiels agréables et une véritable progression, ce n’est pas le cas de Catan.Les règles y sont expliquées via des vidéos au texte expliqué de façon très monotone. Les graphismes ont une dizaine d’années de retard. Les avatars sont des clichés. Le véritable problème, c’est que le jeu est gratuit sur navigateur sur le site Board Game Arena, dans une version à la fois graphiquement plus agréable, nettement plus ergonomique et avec des IA performantes.Malgré la mention d’”IA dynamiques”, jouer en solo est une véritable purge. Les fameuses IA sont aux fraises et font presque tout pour vous laisser gagner, au risque de prolonger les parties indéfiniment et de ralentir le rythme. Les phases d’échange deviennent alors des calvaires : l’écran s’affiche au tour de chaque joueur, chacun demandant parfois toujours exactement la même chose. L’effet est assez simple : on dirait une pop up qui refuse de se fermer malgré nos multiples tentatives.Une fois que c’est votre tour, vous avez la joie de découvrir l’interface la plus étrange des jeux de plateau sur Switch. Avec Y vous pouvez construire, X pour négocier et commercer… Et là, c’est le drame. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour votre échange, mais une fois cela fait, vous devez… attendre ? Aller vers la droite ou la gauche ? Difficile de savoir tant l’apparition du bouton “Valider l’échange” semble aléatoire. Outre la frustration de ne pas comprendre ce qu’il se passe exactement ou comment est codé le jeu, il est possible que cette “apparition étrange de boutons” s’étende à d’autres touches nécessaires pour avancer dans votre partie.Ensuite… Les parties de la version jeu de plateau durent environ une heure. Il est possible, au vue de la progression particulièrement lente de ces IA pas très efficaces, que la version console vous réserve des parties nettement plus longues. Heureusement, le jeu peut se jouer en multi avec des vrais humains. Si on vous le recommande, largement, l’aspect graphique et l’absence d’ergonomie des menus fait qu’on vous recommande plutôt de vous retrouver entre amis, autour d’une table, avec une collation pour jouer.