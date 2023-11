Test de The Pale Reach : le DLC de Dredge

Les îles gelées

Mystère des profondeurs…

Tout commence… quand vous voulez. A condition que votre bateau tienne la distance entre le dernier port et la nouvelle zone à explorer, vous pouvez débuter The Pale Reach quand bon vous semble. On vous recommande tout de même d’avoir débloquer quelques bonus auprès de l’homme du manoir si vous voulez tenir la distance et surtout faire face à ce qui vous attend.Dans les faits, nous retrouvons le gameplay de Dredge tel que nous l’avions déjà détaillé dans notre article . Nous explorons les lieux dans notre petit bateau, sa cale remplie de poissons et parfois même avec un filet qui nous suit, de sorte que d’autres espèces s’y prennent.Pourtant, il s’agit d’une nouvelle zone, la zone glacière, et il faudra un matériel adéquat pour y pêcher les nouvelles espèces et compléter votre encyclopédie (ou simplement vous faire de l’argent). Sur place, notre marchande préférée nous y a devancée. Elle nous raconte l’histoire de l’expédition, mystérieusement disparue dans la zone. Une grotte se trouve même à côté de son ponton, elle aimerait l’explorer mais il lui manque des outils. A vous de les trouver.Qui dit nouvelle zone dit aussi nouveautés. Il y en a peu, certes, mais elles sont suffisamment présentes pour être remarquées : vous devez donc obtenir le brise-glace pour traverser certaines zones ; ou encore déposer suffisamment de poissons à des endroits spécifiques pour éviter de vous faire chasser par l’étrange créature qui hante les lieux. Si celle-ci peut vous ouvrir des passages en se jetant toutes griffes dehors sur la nourriture, elle pourra aussi vous faire des dégâts considérables si elle a faim et que vous êtes en train de pêcher.Assez court, ce DLC de Dredge nous propose tout de même une aventure gelée plutôt captivante. Les différents éléments de l’intrigue, disséminés un peu partout et surtout entre deux icebergs, contribuent à l’atmosphère lourde et pesante du jeu, ainsi qu’à son côté lovecraftien. Certains d’entre vous penseront aux Montagnes hallucinées en jouant. Une fois encore, il faudra faire attention à bien dormir à quai pour ne pas passer la nuit sur l’eau et au cœur des dangers qui rodent une fois le soleil couché.Si sur le papier, The Pale Reach ne dure que deux à trois heures, dans les faits, cela dépend entièrement de vous : car remplir intégralement l’encyclopédie, espèces corrompus incluses, pourra prendre plus de temps, de même que finir quelques quêtes annexes présentes dans la zone. Un étrange homme à capuche vous y attend, comme dans les autres zones… D’autre part, une nouveauté vous attend dans ce DLC : la glace. Ces blocs gelés à conserver dans votre cale vous permettent de conserver vos poissons plus longtemps. Pratique pour celleux qui veulent explorer avant tout.