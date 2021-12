Test de Blue Reflection: Second Light : la renaissance

Mémoire et oubli

De la construction d’un récit

Une proposition audacieuse

Comme évoqué ci-dessus, à tout cela s'ajoutent des compétences à débloquer via l’obtention de points de compétence (Tactics), qui étoffent vos possibilités d’action. Ces points s’obtiennent à l'issue d’un combat, ou en gagnant des niveaux. Blue Reflection : Second Light offre un large éventail de possibilité, qui va en grandissant au fur et à mesure des heures de jeux.





Difficile d’en faire ici le tour, on vous laisse la découverte pour que vous puissiez, comme nous, être surpris par votre avancée et les très larges possibilités offertes. Sachez juste qu’à chaque nouveauté du gameplay, vous aurez accès à un tutoriel qui vous accompagnera dans cette découverte.

Blue Reflection : Second Light est un titre sur la mémoire, l’amitié et la magie. On y suit Ao, une jeune fille qui doit suivre des cours d’été. Alors qu’elle se dirige vers le lycée, elle se rend compte qu’elle a perdu son portable. Ni une, ni deux, elle fait demi-tour, le retrouve et… se réveille au lycée.L’établissement est complètement vide, à l’exception de trois autres jeunes filles, toutes amnésiques. Mais surtout, elles sont dans une autre réalité, le Faraway (ou le Lointain s’il existait une traduction française) qu’elles vont explorer.Les enjeux sont ici doubles : Ao, elle, se souvient de sa vie d’avant et s’inquiète, notamment pour ses parents qu’elle craint de ne plus jamais revoir, ou ses amis ; de leurs côtés, les trois autres jeunes filles présentent sur les lieux au réveil d’Ao n’ont absolument aucun souvenir de leur vie d’avant. Bien conscientes que l’absence de sa famille pèse sur Ao, elles décident de faire tout leur possible pour lui permettre de rentrer.Quand, de son côté, Ao va tout faire pour permettre aux trois de retrouver leur mémoire. Les enjeux s’entremêlent parfaitement et donnent lieu à des scènes à la fois puissantes et émouvantes. Le tout est bien mis en scène, que ce soit à travers l’exploration du Faraway, ou des moments calmes de certaines cinématiques ou juste des nuits que les quatre amies prennent dans le lycée vide.Blue Reflection : Second Light reprend les codes du manga et de la narration de certains JRPG. On retrouve, ainsi, les jalons narratifs qui font ce type d’histoire : les moments de calme, souvent la nuit autour d’un bon repas, ou autour d’un bain chaud, ou d’un moment privilégié entre amis ; mais aussi les moments d’humour et de légèreté, tout comme les instants plus graves et les moments de révélation.Puisque nous sommes à une époque proche de la nôtre, nos amies auront un smartphone pour se parler : certaines phases de dialogue se font alors sous la forme d’une interface type messenger/whatsapp, ce qui ajoute à l’immersion. Les interactions entre les protagonistes sont efficaces, fluides, et même s’il y a beaucoup à lire, le tout offre des moments agréables, voire drôles, notamment dans les liens entre les filles.Bien que très bavard (il conviendra donc de maîtriser un minimum l’anglais pour comprendre toutes les subtilités du scénario), Blue Reflection : Second Light est un JRPG efficace et bien mis en avant. On explore, on récupère des objets dans le décor, on peut même résoudre des requêtes des différents personnages, puis on va s’occuper du donjon en cours. Chacun d’eux permet, une fois terminé, de débloquer/récupérer les souvenirs d’une des protagonistes.Le cheminement pourrait paraître classique et répétitif (exploration, donjon, souvenirs récupérés, exploration, donjon, souvenirs récupérés, etc.), il n’en est rien. Disons juste que la maîtrise du scénario et des interactions entre les personnages masquent cette linéarité en offrant autre chose : une aventure complète, avec de nombreux questionnements sur soi, l’autre et son propre lien avec l’altérité et la mémoire, sans jamais tomber dans la monotonie.Il a été évoqué les donjons, cela signifie donc qu’il va falloir se battre. Mais comment ? Les combats fonctionnent sur un mélange de système au tour par tour et de jauge ATB (Active Time Battle) mais visuellement ce n’est pas totalement ça. Explications.Le principe de base est assez simple : Les ennemis se baladent sur la carte, les toucher enclenchent le combat. Puis nous sommes face à eux et nos jeunes filles vont combattre chacune avec une arme précise (elles seront trois au combat, à vous de faire votre choix au préalable).En bas à droite de l’écran se trouve une barre de temps sur laquelle défile les icônes des différents protagonistes (alliés et ennemis). Lorsqu’une des filles arrive à un jalon, une touche s’affiche au-dessus de son portrait (ZL, ZR ou A selon la fille). Vous pourrez soit appuyer sur ce bouton et ouvrir un menu d’action, soit attendre.À partir de là, tout devient stratégie : agir maintenant prendra peut-être l’ennemi de vitesse, tandis qu’attendre pourrait offrir l’occasion d’une attaque combinée avec une autre fille, ou de faire plus de dégâts, ou de contrer/contre attaquer selon où vous en êtes dans l’apprentissage des compétences. D’où une qualification du système « entre tour par tour et jauge ATB ».