Test de Grow: Song of the Evertree : un Chant venu d'ailleurs

Ce jeu bac à sable vous propose de découvrir l’univers d’Evertree et surtout de lui redonner des couleurs. Au programme : plantez une graine monde, désherbez, plantez des feuilles, éliminez la noirceur, aidez les habitants à s’installer dans ce nouveau monde ou les créatures déjà présentes à se réapproprier leur monde.Mélange entre Harvest Moon, Cozy Grove et Animal Crossing, le titre se veut bienveillant du début à la fin, depuis la création de votre personnage (vous aurez le choix entre il, elle ou iel pour vos pronoms) au choix des habitants et des commerces que vous construirez dans votre village. Le jeu est riche, que ce soit graphiquement ou en possibilité, et se présente comme un jeu d’aventure bac à sable aux couleurs chatoyantes.A cette présentation, nous pouvons ajouter l’humour omniprésent : votre personnage a eu deux mentors pendant son enfance, Mamyrus (version féminine de Papyrus et livre de sort gigantesque) et Cucurbite, un légume géant qui flotte dans une fiole toute aussi grande. Vous êtes accompagné de votre dragon volant personnel (que le jeu vous laisse le soin de nommer) et qui vous permettra de vous déplacer.Qui dit jeu bac à sable avec des plantes dit outils divers et variés. Ici, pas de quêtes pour les obtenir un par un (à part la canne à pêche et le filet, mais c’est assez simple à obtenir). Vous avez tout depuis le début et tout s’utilise quasiment à l’identique : en sélectionnant l’outil via les gâchettes et en appuyant sur la touche d’action qui apparaît à l’écran. Le jeu vous guide tout du long, affichant à chaque fois le bouton correspondant ou l’icône de l’outil à utiliser sur tel ou tel élément. Aucun moyen d’être perdu, vous n’avez qu’à vous poser et à profiter. Enfin plus ou moins…Sorti aussi bien sur Switch que sur les autres consoles ou encore sur Steam, le jeu semble souffrir de nombreux bugs, que ce soit d’affichage ou de collision ou même d’aliasing. Le plus embêtant étant que ceux-ci semblent aléatoires : les nombreux témoignages sur les réseaux sociaux (ou en commentaires du jeu sur les différentes plateformes de téléchargement) font état de ces bugs.Lors de ce test, quelques soucis de collision ont été rencontrés, mais sans plus. Cependant, il nous apparaît comme important de signaler ces témoignages ainsi que la possibilité que vous y soyez confronté. Nous ne doutons pas non plus de la réactivité du studio pour mettre en ligne des patchs pour pallier à ces bugs, certains empêchant carrément le joueur de poursuivre son aventure.Cette précision donnée, nous pouvons désormais vous parler du gameplay. Car oui, il faut cultiver son jardin avec des outils mais c’est loin d’être tout. Le jeu se dote aussi d’un système de gestion et de construction avec la possibilité de construire maisons et commerces pour votre petite ville, mais aussi de la décorer avec des éléments récupérés ou achetés à droite et à gauche lors de vos récoltes.Pendant celle-ci, vous obtiendrez des points de Myora qui est en quelque sorte la monnaie du jeu, ainsi que des essences. Celles-ci sont disponibles directement dans la nature ou en passant par l’alchimie grâce à notre cher Cucurbite qui peut obtenir des essences à partir d’à peu près tous les objets et collectibles du jeu.Au fur et à mesure du jeu, vous devez réenchanter le monde, grâce au Chant. Il s’agit juste d’une touche (l’une des gâchettes) grâce à laquelle vous pourrez faire pousser plus vite les plantes. Là encore, le jeu vous tient par la main puisque les icônes au-dessus de chaque plante ou animal vous explique quoi faire grâce à des pictogrammes. Seuls ceux des créatures et autres animaux sont un peu délicats (le nounours pour câliner par exemple), encore que le jeu n’est vraiment pas difficile de ce côté-là.Grow : Song of the Evertree est donc un titre bienveillant, axé sur la nature, naviguant entre le simpliste et le didactique. Mais ce qu’on ne peut pas lui retirer, c’est le côté mignon et adorable de ses graphismes et du message diffusé. Le jeu prône le vivre ensemble et le respect de l’autre et de la nature. Un peu caricatural (d’autant que le mal qui ronge le monde s’appelle… le Mal), le jeu n’en reste pas moins plaisant. Les graphismes ne sont pas au top, mais restent plutôt satisfaisants malgré quelques soucis d’aliasing ou de collision.