Test de Super Arcade Football : Le Kick-Off des temps modernes

Un jour je serai le meilleur entraîneur





Notre protagoniste, Martin, après une discussion avec le propriétaire actuel du club, rachète celui-ci pour une livre sterling symbolique.







Des dialogues à l’humour un peu niais interviennent tous les 4 ou 5 matchs pour vous rappeler que vous êtes bien en mode histoire et ne pas oublier votre but.

Qu’on se le dise, le mode histoire est juste un prétexte pour enchaîner les matchs et prendre le jeu en main ainsi qu’établir sa meilleur stratégie pour aller jusqu’à la victoire. Il n’y a pas de grande révélation ou un scénario de folie cependant il est tout de même plaisant de pouvoir mener son équipe jusqu’au sommet. Cependant pour apprécier le mode histoire, un minimum de pratique de la langue de Shakespeare est nécessaire. En effet le titre n’est pas traduit en français mais cela ne gêne en rien le plaisir de jeu.

Carton rouge pour l’arbitre !

Super Arcade Football est doté d’un gameplay très simple. Déroutant dans un premier temps, aucun tutoriel ou entraînement n’est proposé pour se familiariser avec les contrôles, le premier match commence directement.

Malgré certains tacles très appuyés, celui-ci laisse le match se jouer comme si de rien était. Alors que pour d’autres tacles parfaitement réglementaires, il siffle faute vous donnant même parfois des cartons.

Seul c’est bien, à deux c’est mieux !

Vous pouvez ajouter des évènements inattendus en match, comme des flaques de boue qui vous ralentissent, des flaques d’huile qui vous font tomber et même des chutes de météorite pour changer carrément le cours du match !



Super Arcade football débute sur une petite cinématique avec des graphismes rétro dignes de la GBA, contenant des images fixes et des dialogues à faire défiler. L’histoire nous explique que le Club local, le Balarm F.C., est sur le point de faire faillite et qu’un riche propriétaire veut racheter le stade, pour faire jouer sa propre équipe dessus.Vous voici maintenant aux commandes du Balarm F.C., prêt à prouver au monde entier que le football n’est pas qu’une histoire de gros sous et que pour gagner il suffit d’être passionné et d’y mettre tout son cœur.C’est ainsi que débute votre périple en tant qu’entraineur. Le mode histoire consiste à enchaîner une série de match à gagner obligatoirement, (le match nul est éliminatoire) pour affronter l’équipe suivante et progresser jusqu’à accéder à la finale du championnat.Les premières équipes sont très faibles, au fur et à mesure les choses se corsent et vous allez vous y reprendre plusieurs fois pour battre certaines équipes. Fort heureusement les matchs sont très courts, une mi-temps dure 3 minutes. Vous n’allez pas voir le temps passer tellement les affrontements sont rapides et palpitants.On comprend assez vite qu’il n’y a que 2 boutons qui vont servir. Le joystick gauche pour déplacer nos joueurs, la touche A permet d'effectuer toute sorte d’actions comme tacler, passer et tirer en fonction de votre temps de pression sur celle-ci.On regrettera qu’une touche n’ai pas été assignée pour pouvoir changer de joueur. Il est parfois pénible de se rendre compte que l’on ne contrôle pas le bon joueur pour aller au plus proche du ballon ou pour anticiper certaines actions.Ici toutes les équipes sont équilibrées, il n’y a pas de statistique de joueur ou d’équipe. Seule votre rapidité et votre précision sont vos alliées pour remporter la victoire.Ne comptez pas trop sur votre gardien, il est contrôlé automatiquement par la console et parfois il est complètement à la rue.Ne comptez pas non plus sur l’arbitre ! Celui-ci a besoin d’une vraie formation en arbitrage !Le plus pénible avec lui, c’est qu’il n’a pas compris la règle du hors-jeu. Votre équipe est en train d’attaquer pour aller marquer, si un joueur adverse se trouve dans votre camp et que vos joueurs sont montés un peu, celui-ci va siffler un hors-jeu.Un très bon moyen de vous faire pester, puisque que vous allez revenir en arrière sur le terrain et cela casse complètement le rythme du match.On note une petite dose d’humour dans le titre qui peut faire sourire, voire même rire selon la situation. Tout le monde peut être taclé dans les matchs, vos adversaires bien entendu, mais aussi vos propre coéquipiers et l’arbitre aussi peut s’en prendre un bien placé ! Et si l’alignement des joueurs est bon, vous pouvez réaliser une jolie brochette !Avec son mode histoire, pas très palpitant et une IA pas très souvent maligne, le titre peut s’avérer répétitif.Super Arcade Football prend tout son intérêt en multijoueur aussi bien local, qu’en ligne.Tout peut être modifié lorsque vous organisez un match.Vous avez le droit de retirer l’arbitre, pour que vos matchs soient nerveux et rapide comme dans un Mario Football ou dans Captain Tsubasa.Vous pouvez choisir les conditions climatiques, celles-ci vont un peu influencer le gameplay. Par exemple, jouer sur la glace fait glisser vos joueurs et le ballon est beaucoup plus fuyant.Des tournois sont organisables, eux aussi personnalisables à souhait avec la possibilité de mettre un grand nombre d'équipes. Idéale pour de bonne soirée pizza sans prise de tête avec les copains.On regrette que le mode en ligne ne soit pas bien optimisé, trouver un adversaire lambda prend énormément de temps et les matchs sont extrêmement lents. Toutefois, la possibilité de pouvoir jouer avec un ami en partie privée permet de pouvoir s’organiser de bonnes sessions de folie.