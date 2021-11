Centipede: Recharged : Quand Atari tente de renouveler un classique du jeu vidéo

Recharged mais respectueux du matériau d'origine

Rappelons le principe du jeu Centipede. Vous incarnez un nain qui doit protéger son jardin des insectes et votre but est d’accumuler le plus de points possibles en détruisant le maximum de ces bestioles. De l’arcade pure, pas trop écologique friendly, mais qui était très simple à prendre en main et plaisait à tout le monde (on dit que ce fut le second jeu après Pac Man à attirer la gent féminine dans les salles d’arcade).



Dans cette édition revisitée, le concept reste toujours le même : vous allez devoir faire du score en éliminant le maximum de créatures de votre jardin, tout en restant coincé dans une zone basse de votre écran. Ce qui saute aux yeux au premier regard, ce sont les graphismes : une unité visuelle reprise avec d’autres titres de la gamme Recharged, tout en filaire et couleurs néon. Pas désagréable pour votre serviteur qui relance de temps en temps sa console Vectrex et qui donc est habitué à ce style graphique sobre et à la fois punchy, mais cela pourra dérouter les amateurs de la version originale.

Nos mille-pattes apparaissent toujours du haut de l’écran et descendent peu à peu, changeant de sens à chaque fois qu’ils rencontrent un obstacle dans votre champ de champignons. Si vous tirez dessus, le mille-pattes se sépare en plusieurs versions réduites, il faut le toucher à plusieurs reprises donc pour en faire disparaître toutes les parties. Attention à la version multicolore qui descend plus rapidement en ligne droite et qui rajoute des obstacles sur son chemin, obstacles qui vous gênent pour abattre vos adversaires.





En effet, les champignons bloquent vos tirs et il faudra tirer plusieurs fois dessus pour les éliminer de votre champ de vision afin d’avoir un parcours dégagé pour abattre vos ennemis. D’autres créatures apparaissent régulièrement l’écran, comme le scorpion ou de petits insectes de petites tailles de type punaise qui filent en colonne, à dégommer aussi pour récupérer les points, le but étant de ne jamais se faire toucher. On obtient au final un titre rapide, à la difficulté progressive mais rapidement relevée.

Différents réglages mais tous ne sont pas probants

Au niveau des réglages, on peut inverser les commandes, ajuster la force des vibrations, régler l’audio et avoir un petit effet graphique qui secoue l’écran. On trouve certains réglages moins agréables, comme un mode immersif, qui limite la vue de notre écran en zoomant/dézoomant en fonction de l'action, et qui complique encore plus le gameplay. En effet ces allers-retours réguliers sont plus fatigants visuellement qu'immersifs et on ne vous cache pas que l'on a rapidement désactivé cette option pour continuer à y jouer.

Un gameplay étendu de qualité

Si le mode Arcade reprend le principe du jeu d'origine, on note que les développeurs ont disséminé une dizaine de bonus accessibles en dégommant les petites araignées qui apparaissent latéralement dans le bas gauche ou droit de votre écran, pour vous permettre d’éliminer encore plus rapidement vos adversaires : tirs multiples en cône, tir rapide, tir latéral, tir depuis le vaisseau et en simultanée depuis le haut de l’écran (appelé tir miroir), ralentissement de vos adversaires pendant une durée limitée, création d’une rangée de bombes (pour tout faire pété comme disait le commandant Sylvestre pour les connaisseurs des Guignols de Canal+), balles en orbite pour former un bouclier autour de vous, chaque balle entrant en contact avec une créature le fera exploser mais laissera une brèche dans votre carapace, libération d'un fantôme qui fera remonter vers le haut l'ensemble des créatures à l'écran…Seul gros hic du jeu en solo, vous ne bénéficiez que d'une seule vie, ce qui complique sérieusement votre travail (et la capacité à atteindre un haut score digne de ce nom).





C’est clairement l’aspect qui a désagréablement surpris. Vous n’avez pas le droit à la moindre erreur car vous n’avez aucune autre vie, sans possibilité de rentrer dans des réglages au départ pour au moins se faire une petite partie avec trois vies. Le jeu original pouvait le proposer, on est déçu que cette version modernisée escamote cette option qui impacte la durée de vie et provoquera certains agacements. Cette absence est atténuée en coop car tant que l’un des joueurs est vivant, l’autre pourra revenir à l'écran si en dégommant une araignée, un petit cœur apparait et que vous passez dessus pour vous en saisir.



Outre le mode Arcade, vous avez la possibilité de réaliser une trentaine de défis et de comptabiliser sur l'ensemble de vos parties le déblocage de certains succès. Si certains défis sont clairement à la portée du moindre joueur lambda, d'autres sont nettement plus ardus en mode solo, à cause de cette unique vie. Ces défis sont clairement le petit ajout qui va permettre d'apporter un peu plus de durée de vie à Centipede: Recharged, variant les plaisirs.





Ne commencez pas cependant tout de suite par ce mode, faites vous un peu la main sur le mode Arcade. Classiquement, il faudra réussir les premiers défis pour débloquer les suivants, chaque défi réussi sera coché d'une marque verte en haut à droite de sa vignette. Vous alternerez entre la destruction d’un nombre défini de certaines créatures bien spécifiques, tenir le choc pendant un temps limité sans détruire des champignons vénéneux, sans détruire de scorpions ou de mille-pattes, obligation de détruire des créatures uniquement via l'onde de choc de bombes ou réussir un score minimal. Selon votre rapidité à boucler votre défi, votre nom entrera dans le classement comparatif avec vos amis ou au niveau mondial. Nous avons donc un petit challenge plus qu'honnête pour le public chevronné qui voudra se dépasser et devenir le numéro 1 de chaque défi.

Un solo avec comme gros bémol sa vie unique, mais un coop très fun



On ne va pas le cacher, acquérir Centipede: Recharged uniquement dans une pratique solo se révèlera très vite décevant. En effet, il est bien dommage de ne pas avoir permis la gestion de son nombre de vie, de ne pouvoir gagner des vies supplémentaires ou de régler la difficulté. Cette version Recharged se montre bien incomplète à ce niveau.





N’ayant pas d’autres jeux de la gamme Recharged sous la main, impossible pour le moment de confirmer si cette absence de réglages qui impose de facto un réglage dur est commun à l’ensemble des jeux de cette série ou juste sur Centipede.





Seuls les défis et la volonté de compléter tous les succès seront les moteurs de la motivation pour une frange de joueurs. En l'état, les quelques ajouts de gameplay introduit par les développeurs dans ce nouveau Centipede sont balayés selon nous par ce gameplay centré sur une unique vie.

Mais si vous jouez en coop (deux sur le même écran, mais on vous conseille fortement de placer la Switch sur sa station d'accueil pour y jouer sur sa télé), le jeu devient beaucoup plus fun, puisqu'on peut récupérer son acolyte en débloquant les petits cœurs via les araignées. Centipede: Recharged devient alors un très bon jeu pour une après-midi pluvieuse ou pour une soirée.





Le jeu en coop facilite les choses (l'ensemble des défis ont été pliés ainsi en un peu plus de 1h30 pour la trentaine disponible) et il ne restait plus grand chose comme succès à boucler. Vous pouvez jouer en coop local à la fois selon le mode Arcade et le mode défis.





C'est clairement en jouant en coop que l'on a apprécié cette nouvelle mouture de Centipede. A noter que vous cumulez vos points en un unique score, il n'y a pas de score pour chaque joueur.



Nous remercions le service de presse pour nous avoir fait parvenir un code afin de réaliser le test de ce jeu. Centipede: Recharged est disponible depuis le 29 septembre 2021 sur l'eShop au tarif de 8,99 €. Un point plume de 295 Mo qui ne devrait pas poser de problème à installer sur votre carte mémoire, l'affichage est disponible en plusieurs langues dont le français.





A noter que nous avions aperçu sur des forums des utilisateurs se plaignant de quelques bugs/plantages en activant certains réglages, nous n'avons rien remarqué à notre niveau. Peut-être que parce que nous avons reçu le code après sa sortie officielle, les quelques bugs de jeunesse ont été corrigés. Donc vous pouvez y aller tranquille à ce niveau.





Seul possible bug que nous avons noté, lors d'un défi : il fallait détruire une centaine de mille-pattes et ceux-ci apparaissent avec un léger décalage. On a dû être tellement bon en détruisant l'axe de leur arrivée par une sorte de faisceau laser qu'il n'y avait plus de mille-pattes qui apparaissaient ensuite, nous empêchant de réaliser notre défi. On a relancé le défi en laissant un peu plus de temps aux mille-pattes pour se multiplier et tout s'est bien déroulé ensuite pour ce défi. C'est le seul problème que nous avons relevé.