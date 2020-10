Aperçu de Mario Kart Live Home Circuit (Switch)

Mario Kart Live: Home Circuit - Bande-annonce de lancement (Nintendo Switch) 10/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Qu'est-ce que Mario Kart Live: Home Circuit ?

Qui dit réalité augmentée dit réalité : faites de la place !

Les modes de Mario Kart Live: Home Circuit

Les challenges de la réalité augmentée

Personnalisation de kart à gogo !

Un message des développeurs de Velan Studios

Publicités de Mario Kart Live: Home Circuit

Note : ces impressions ne sont pas basées sur notre propre expérience, mais sur plusieurs articles listés en source à la fin de cet aperçu (qu'on nuancera donc de nos previews habituelles !). Les médias invités par Nintendo à découvrir Mario Kart Live: Home Circuit ont découvert le jeu à distance à l'occasion d'une visioconférence, et les articles ne permettent pas à ce stade de se faire un avis sur la réelle maniabilité du jeu. Reste qu'on y découvrira une foule d'informations et qu'il nous semblait donc incontournable d'évoquer tout cela dans un article !Tout d'abord, voici la toute dernière bande-annonce de MKL: Home Circuit :Mario Kart Live: Home Circuit est un nouveau jeu de course de Nintendo, 3,5 ans après Mario Kart 8 Deluxe qui lui-même était la version légèrement améliorée de Mario Kart 8 sorti sur Wii U le 29 mai 2014. Bref, sur console de salon, cela fait donc 6 ans qu'on attend un nouveau Mario Kart. 6 ans, c'est long, mais ça permet de donner du temps aux producteurs de la série Mario Kart de chercher de nouvelles idées.Et cette nouvelle idée révolutionnaire, c'est du côté des développeurs de Velan Studios que Nintendo l'a trouvée, sous la forme d'un jeu qui exploite des fonctions de réalité augmentée avec tous les ingrédients pour nous plaire : alors que le business du jouet vidéo n'est plus que l'ombre de lui-même, Nintendo nous surprend avec un jeu vendu sous la forme d'un kart radiocommandé via la Switch : c'est ce kart que vous allez acheter en magasin, le jeu étant simplement en téléchargement gratuit sur le Nintendo eShop. Et pour cause, toute la valeur ajoutée du produit se trouve dans le kart, qui sera synchronisé avec votre console via un QR Code, et qui est équipé d'une caméra pour vous permettre de voir ce que votre kart voir devant lui. Cette caméra pourra aussi être utilisée pour vous prendre en photo et illustrer votre permis de conduire.Jusqu'à ce vendredi 2 octobre, nous n'avions pas plus d'informations sur ce nouveau jeu vidéo qui sort très bientôt, dans 2 petites semaines, il faut dire qu' il a été annoncé il y a un mois tout juste lors du Super Mario Bros. Direct du 2 septembre dernier : la date de sortie de Mario Kart Live: Home Circuit est le 16 octobre 2020 (plus d'informations sur les pré-commandes ici ).La vidéo nous montre qu'une large part de la configuration repose sur des portes que les karts vont devoir franchir : la création du circuit consiste à organiser les différentes portes, puis à faire circuler votre kart pour créer le circuit. Vous pouvez donner libre court à votre imagination, en créant des circuits simples ou complexes : il vous sera même possible de faire se croiser les pistes, un peu comme on en a l'habitude dans les jeux Mario Kart classiques.Il faut savoir que la création de circuit est aussi ludique que contraignante, puisqu'il sera nécessaire de recréer vos circuits à chaque fois que vous rallumerez le jeu. Pour ce faire, Nintendo recommande d'avoir un espace conséquent, de 3m par 3,5m environ, sur lequel vous organiserez votre circuit.Le mode Grand Prix est en quelque sorte le mode incontournable de tout Mario Kart, et Mario Kart Live: Home Circuit ne fera pas exception. Nous y retrouverons 8 Coupes de 3 courses, soit 24 courses en tout (vous constaterez qu'on est passé de 4 circuits à 3 dans chaque Coupe avec cette version par rapport aux jeux précédents). Par ailleurs, un mode Miroir nous permettra également de prolonger l'expérience. Ce mode nous permettra de collectionner des pièces, des pièces qui seront ensuite utilisées dans la boutique du jeu pour s'offrir des items divers et variés. Il semblerait qu'il y ait une 9e coupe de 3 courses, encore secrète !Les autres modes confirmés par Nintendo sont :- Le Mode Time Trial : pour courir contre un fantôme ou un ami- Le Mode Miroir- Le Mode Course personnaliséeComme à l'accoutumée dans les jeux Mario Kart, plusieurs puissances de kart sont disponibles : 50cc, 100cc, 150cc, et évidemment 200cc. Et il faut souligner que la vitesse du kart s'adaptera à la puissance sélectionnée. Chaque profil de joueur pourra ainsi adapter la vitesse du jeu à sa propre expérience de gamer.Utiliser un vrai kart dans un jeu vidéo n'est pas seulement une question de kart qui avance et qui fait des tours sur un circuit. Avec Mario Kart, une foule de facteurs sont à prendre en compte, comme l'interaction avec des items qui ne vont pas vous aider comme les Chomps qui vous tirent de tous les côtés, la plante Piranha une barre de feu de Super Mario, etc.Ajoutons à cela que depuis quelque temps, Mario Kart ne se contente pas de nous faire rouler sur la terre ferme, et on découvre des circuits qui vont nous faire rouler dans l'eau, ou dans un environnement humide voire hivernal (tempête de neige), une tempête de sable... Un mode 8 bits et un mode Course Arc-en-ciel seront aussi proposés pour personnaliser vos courses. Les portes que vous installerez au fil de la course pourront soit vous donner un item, soit vous donner un boost d'accélération. Il faut savoir que les items ne seront pas toujours positifs, vous pourrez même faire face à la magie de Kamek qui inversera le circuit sur votre écran, le rendant plus difficile à parcourir !Les karts radiocommandés ont été conçus pour pouvoir faire face aux nombreux chocs qu'on imagine très bien en cours de course. Après tout, qu'y-t-il de plus violent qu'une course de Mario Kart ? Il sera possible de jouer à 4, à condition que chacun ait son kart à 100 €, et peu importe qu'on ait un, deux, trois ou quatre karts Mario, ou Luigi d'ailleurs, ça marchera très bien (en local, pas en ligne, évidemment). Chargés via un câble USB, on ne sait pas encore quelle sera la durée de vie des batteries (on parle de 90 minutes en 150cc, il faut 3 à 3h30 pour recharger le kart ensuite), mais la démo réalisée cette semaine indique que les karts sont silencieux dans le salon. On vous entendra donc très bien hurler contre le triste sort qui est le vôtre en finissant bon dernier.Depuis Mario Kart 7, et même d'une certaine façon avec Mario Kart Tour sur mobile, Nintendo nous a habitué à nous permettre de personnaliser nos karts. Ces éléments de personnalisation s'obtiennent en dépensant les pièces sagement accumulées au gré des courses. Les déguisements de Mario vont de son habit dans Super Mario Maker à une armure. Cela modifiera l'aspect de votre kart et de votre personnage à l'écran.Parmi les costumes constatés lors des vidéos et des démos, on a aussi pu voir Cowboy Mario, Knight Mario de Super Mario Odyssey. Du côté des modèles de kart à débloquer, on a pu voir le vaisseau de Bowser ou un tractopelle, en plus de modèles plus classiques de karts.Ce sont deux vétérans du jeu vidéo, précédemment chez Vicarious Vision racheté depuis par Activision, qui ont fondé le studio Velan Studios qui est derrière cette étonnant incarnation 2020 de Mario Kart : le CEO du studio Karthik Bala et son président Guha Bala expliquent dans une vidéo leurs motivations et quelques anecdotes de développement de Mario Kart Live: Home Circuit. Ils soulignent l'enthousiasme de Nintendo pour le projet : il faut savoir que c'est Velan qui est allé voir Nintendo pour leur proposer le projet.Voici une publicité japonaise pour le jeu :Sources : NintendoLife.com