News Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! (Switch)

Konami se montre un peu plus prolixe en ce moment concernant la Nintendo Switch et nous savons désormais que le prochain Yu-Gi-Oh, nommé Yu-Gi-Oh! Rush Duel : Saikyou Battle Royale!! sortira le 12 août 2021 au Japon et bénéficie désormais de son propre site internet (uniquement en japonais bien sûr).

Au programme, nous reprenons les aventures de Yugo Odo, un jeune garçon dont les connaisseurs de la franchise ont pu faire connaissance lors de la dernière saison de l'anime Yu-Gi-Oh! Sevens. Il a retouché les règles pour les rendre plus accessibles (le "Rush Duel") et le gameplay est ainsi modifié pour permettre des combats plus rapides et stratégiques.







(Comprend les cartes jusqu'au "Deck Modification Pack : Destined Power Destruction !" Certaines cartes spéciales peuvent ne pas être incluses). Vous allez ainsi pouvoir vivre des duels sur votre Switch comme dans l'anime. Notre édition Switch gère le multijoueur local et en ligne et devrait intégrer pas moins de 350 cartes au lancement du jeu. De nouvelles cartes seront ajoutées par le biais de mises à jour périodiques après la sortie du jeu.

D'ailleurs en bonus de précommandes, les joueurs devraient recevoir une carte NFC amiibo choisie au hasard et représentant l'un des sept personnages suivants : Yuga, Luke, Gakuto, Romin, Roa, Nail et un personnage secret.: .

En scannant cette carte, le joueur pourra ainsi récupérer un avatar de duelliste et trois pièces personnalisées (protecteur, étui de jeu et champ de duel) correspondant à ce personnage. De plus, en vous battant en duel avec l'avatar et les trois pièces personnalisées, vous pourrez entendre des répliques exclusives du personnage figurant sur la carte.





Autre bonus pour les premiers acquéreurs, trois cartes rares seront offertes :



Nous avons ainsi Saikyo Battle Flag Ace Breaker, La Magicienne des Ténèbres et le Pot de Cupidité.







Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyou Battle Royale !! comporte des voix off nouvellement enregistrées par le casting de l'anime. Parcourez le monde de Yu-Gi-Oh ! Sevens et affrontez en duel les personnages qui apparaissent dans l'anime. Gagnez des duels, collectez des cartes et devenez le plus fort des duellistes ! Il y a aussi un tutoriel qui vous apprend les règles au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire. Dans la vidéo ci-dessous, nous pourrons ainsi voir une compilation des images dévoilés par Konami. Il n'y a pas encore de véritable trailer de gameplay pour le moment.