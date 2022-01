Test de Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL : Dawn of the Battle Royale

Quand des extra-terrestres proposent un concours pour gagner un cadeau

C'est l'heure du duel !

Des cartes à collectionner

Derrière ce titre un peu absurde se cache en réalité une grande partie du scénario du jeu. Avouons-le, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL : Dawn of the Battle Royale propose une aventure assez peu intéressante, dont l'intrigue tient relativement bien sur un post-it. Vous incarnez un jeune garçon encore néophyte en combat de cartes (mais avec un potentiel encore jamais vu... de là à dire que vous êtes l'élu, il n'y a qu'un pas). Alors que vous venez d'arriver, une soucoupe volante débarque (si si) et annonce que l'entreprise Goha (qui a l'air d'être contre les duels de cartes) organise un grand tournoi de... duel de cartes. A la clé, un ticket pour réaliser son plus grand souhait.Alors oui, cette base de scénario déjà-vu et revue pourrait cacher des subtilités, des personnages hauts en couleur, des rebondissements en pagaille, des "mais en fait... !". Et bien oui, un seul : mais en fait non. L'histoire n'est qu'un prétexte à engager une succession de duels de cartes contre des adversaires qui ont moins de charisme que certaines cartes présentes dans votre deck.Entendons-nous bien : ne jouez pas à Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL : Dawn of the Battle Royale pour son scénario. Ok. Ni pour son monde semi-ouvert qui n'est encore une fois qu'un prétexte tant il y a peu de choses à faire sur la carte (à part des dialogues sans grand intérêt avec quelques PNJ, récupérer un ou deux objets et engager des duels avec quelques adversaires). Mais rapidement, outre quelques couloirs de dialogues assez niais, on s'accroche fermement à ce qui fait l'essence même du titre : les duels !Venons en au point le plus important : les affrontements. Première chose à noter, et elle a son importance : il s'agit ici de "rush duels". Pour les joueurs habitués des duels Yu-Gi-Oh!, vous allez être un peu surpris. Car les règles sont relativement différentes des duels classiques. Ici, vous pourrez invoquer autant de monstres que vous le souhaitez, à la suite, tout en sachant que vous ne pourrez en avoir que trois sur le plateau.Mais vous pouvez en invoquer deux, les sacrifier pour en invoquer un nouveau et en réinvoquer d'autres derrière, dans la limite des cinq cartes que vous possédez en main à chaque tour. Cela signifie donc que votre tour s'ouvre systématiquement par une phase de pioche afin de reconstituer votre main de cinq cartes. Une façon de jouer qui a l'avantage de renouveler sans cesse votre main, de vous adapter aux stratégies de vos adversaires voire pour vous d'en changer rapidement.Le jeu s'ouvre sur un tutoriel très détaillé (et très long) qui a le mérite d'être extrêmement exhaustif quant aux possibilités de jeu. Vous apprenez ainsi à invoquer ou à sacrifier un monstre, le niveau des invocations, les positions d'attaque et de défense, l'utilisation des pièges et autres cartes de magie et j'en passe.Alors oui, si vous connaissez le principe des duels Yu-Gi-Oh! cette introduction pourrait vous paraître longue. Mais elle a l'avantage de faire rentrer les joueurs néophytes dans un jeu complexe, aux règles multiples et aux possibilités infinies.Un duel comprend plusieurs phases de jeu : Draw phase, main phase, battle phase, end phase. Ne vous inquiétez pas : si les noms des phases sont en anglais, l'intégralité du jeu est en français. En premier, vous piochez. Puis, vous posez les cartes que vous voulez, avec pour seule limite ce qui se trouve dans votre main, pendant la "main phase".Si vous jouez en premier, pas de battle phase pour vous (afin de laisser une chance à votre adversaire de poser ses cartes), sinon, c'est parti pour l'attaque ! Vous ne pouvez (sauf pouvoir spéciaux) toucher directement les points de vie de votre adversaire que s'il n'a plus de monstres sur le terrain. Chaque joueur dispose de 8 000 LP (life points) et le combat se termine lorsque l'un des joueurs arrive à 0 (il a alors perdu). La "end phase" marque la fin de votre tour et le passage à l'adversaire.Bien que les duels soient la mécanique (et l'intérêt) principal du jeu, il existe beaucoup d'à-côté. Malheureusement, vous devrez attendre la quasi fin du jeu avant de composer votre deck vous-mêmes et devrez vous battre avec des decks préfabriqués. Il y en a de nombreux à récupérer au fil de votre aventure. Une boutique vous permet d'acheter des boosters de cartes (aléatoires, donc il faudra un peu de patience pour en avoir certaines).De même qu'il y a un classement, des missions (qui sont en réalité des succès à déverrouiller pour obtenir des tickets pour un booster ou d'autres récompenses), ainsi qu'un mode défi. Celui-ci est conçu sous la forme de "quizz", mais le terme est particulièrement mal choisi. Ici pas de questions réponses mais plutôt une situation donnée où vous devrez, en jouant avec des paramètres limités et prédéfinis, vaincre votre adversaire. Ce sont plutôt des défis ou des puzzles que des quizz.Les combats sont très visuels et la possibilité de zoomer sur n'importe quelle carte et de voir ses effets et ses possibilités est essentielle. Ainsi, vous serez plus à même de construire votre stratégie ou de gagner les duels. Malgré le côté "rush" ceux-ci peuvent être extrêmement long. En effet, 8 000 LP à retirer, quand certains tours vous n'en enlevez que 100 ou 200, c'est assez énorme. Il faudra donc s'accrocher et se montrer tenace pour vaincre.