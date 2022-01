Test d’Aspire: Ina's Tale, un magnifique puzzle-game !

Un aventure qui transpire le lyrisme

Des méninges, c'est suffisant

Trois boutons c'est suffisant

Dès le départ, Aspire surprend par sa direction artistique. Avec une dominante de formes rectilignes atténuée de rondeurs, c’est un festival de nuances colorées et variées qui défilent devant nos yeux.Un régal pour les pupilles, comme l’est l’ambiance sonore qui accompagne la jeune Ina dans son odyssée. Les mélodies harmonieuses varient à chaque nouvel environnement et malgré le manque de symphonie frénétique, c’est surtout la quiétude qui se dégage de nos séances de jeu. En effet, la jouabilité n’a rien d'excitant physiquement parlant.Le conte enchanteur met en scène une jeune fille qui se réveille à l’intérieur d’un édifice nommé La Tour. Pour quelles raisons a-t-elle été enfermée dedans ? Depuis combien de temps? Seule votre avancée vous apportera les réponses à travers la rencontre des habitants de La Tour qui vont l’aider à réaliser son souhait, c'est-à-dire rentrer chez elle.Comme nous le disions, le but sera de mener Ina en dehors de La Tour. Véritable édifice vivant, votre parcours sera semé d'énigmes à chaque instant. C’est là dessus que la jouabilité se focalise.A proprement parler, Aspire est un jeu à progression horizontale avec quelques phases de plateformes. Ces dernières sont assez accessoires. Ce sont les puzzles qui s'enchaînent sans temps mort mais toujours dans une ambiance harmonieuse qui constituent le socle de l’aventure.Cerise sur le gâteau, il n’y a aucun temps de chargement, ni aucun menu à l’écran. L’épuration la plus totale pour une expérience de jeu fluide. Le déroulement est assez simple et la difficulté croissante, sans aucun combat à l’affût ! Si c’est cela que vous recherchez, ce n’est pas la bonne pioche.Ina avance, rencontre un blocage qui peut être de différentes natures, une porte fermée, une corniche surélevée, ou un monstre qui vous poursuit. A vous de trouvez la solution avec l’environnement autour de vous. Une fois trouvée, un point de sauvegarde nous attend sagement comme l'énigme suivante. C’est reparti pour un cycle.L’héroïne possède la capacité de communiquer avec les esprits qui habitent La Tour. C’est celle-ci qui vous sera indispensable pour résoudre les énigmes. Sur la manette cette faculté se matérialise sur le bouton X. Avec Y, elle interagit avec les objets comme les interrupteurs. Avec B, elle saute pour atteindre des plateformes ou encore s'agripper automatiquement à un rebord ou à une corde.Au cours de votre progression, vous rencontrerez différents types d’esprits qui revêtent chacun une forme et une couleur spécifique. Certains émettent de la lumière pour débloquer des mécanismes, d’autres font bouger ou agrandissent des objets bien définis. C’est de cette manière qu’on se retrouve à pousser un bloc avec Y devant un mur.Cependant même perchée dessus, la sortie reste trop haute. Ina doit alors trouver un esprit agrandissant pour faire grossir le bloc afin d’atteindre l’autre côté. Ceci est un exemple simple. D’autres défis plus ardus vous attendent. Parfois il faudra courir et réfléchir à la fois pour échapper à des poursuivants.La jouabilité ne requiert aucune dextérité particulière. C’est vraiment votre capacité de réflexion qui sera mise à l’épreuve dans cette aventure lyrique.