News Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Switch)

Après une première sortie sur Wii (énorme coup de cœur à notre niveau personnel même si nous mettions la galette sur notre Wii U), puis sur New3DS (on a fait personnellement l'impasse car difficile de se replonger dans cet univers sur le petit écran quand on jouait en parallèle à Chronicles X sur Wii U), c'est une version remasterisée qui arrive donc sur Switch le 29 mai. Le titre profite de toute l'expérience acquise sur ses suites pour se voir proposer quelques retouches de son gameplay, bénéficier de quelques ajouts et surtout se voir proposer une bien jolie mise à jour graphique.



Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Meet the cast (Nintendo Switch) 05/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est désormais la bande-son d'être mise à l'honneur avec quelques titres retouchées qui ont été présentées ces dernières semaines. Cette petite vidéo vous permettra d'entendre rapidement un petit avant/après musical.



Xenoblade Music Comparison [Original vs New] 05/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dernière bande-son a être dévoilée, le thème de Mechanical Rhythm. Appréciez la !