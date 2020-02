Le PEGI de Corée du Sud, intitulé Game Rating and Administration Committee of Korea, a dévoilé une liste de jeux à sortir sur le territoire. Gematsu y a repéré en position 42 l'excellent tactical XCOM 2, qui arriverait en version complète sous-titrée Collection, et Catherine : Full Body, listé en 56e position, version enrichie du titre sortie l'année dernière sur PS4.Si ces portages paraissent de base tout à fait crédibles sur Switch, il y a de fortes chances que cela soit confirmé, les leaks en provenance d'organismes de classification se révélant rarement erronés.Si vous ne connaissez pas XCOM 2, il s'agit d'un tactical au tour par tour développé par Firaxis Games et édité par 2K Games. Le titre est d'abord sorti en 2016 sur PC et Mac OS. Le titre est la suite directe de XCOM: Enemy Unknown. Le jeu partait du principe que le joueur avait perdu la guerre contre l'invasion extraterrestre dans l'épisode précédent, un point de départ plutôt original.Quant à Catherine, il a été initialement développé par Atlus, et enrichi plus tard dans sa version Full Body par P Studio. Le jeu est un mélange entre puzzle game et visual novel, profitant de cinématiques réalisées par le studio 4°C, responsable de séquence d'animation dans Animatrix, Batman: Gotham Knight, Halo Legends ou encore dans Mutafukaz ou les 3 films Berserk sorti entre 2012 et 2013.Source : Gematsu