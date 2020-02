News The Wonderful 101 (Switch)

Après quelques alertes et confidences, un récent tweet de Hideki Kamiya a remis en ébullition les fans espérant voir arriver le portage de The Wonderful 101 sur Nintendo Switch. En effet, on peut voir sur l'ordinateur de bureau la date et l'heure qui semble suggérer le fameux 101.

Ce ne serait guère étonnant, le jeu d'origine étant assez fun (personnellement l'une des meilleurs surprises exclusives à la Wii U) et voir débarquer cette pépite sur le parc installé bien plus grand de la Switch serait lui rendre justice. On serait ravi de voir débarquer une version deluxe de ce titre, Kamiya n'ayant jamais caché qu'il avait d'autres idées pour faire un second volet. Cependant entre toutes les envies de Kamiya, et les concrétisations réelles, il reste un sacré décalage, car chaque production de PlatinumGames est bichonnée pour en faire un produit de haut niveau (on ne parle pas de certains produits de commande plus décevants).







On restera en revanche très prudent concernant l'indication d'une campagne kickstarter, via un compte privé, envisageant d'aider le portage de ce jeu sur Switch et....sur PS4. Une annonce qui pourrait intervenir le 3 février. Grosse pincette de prudence concernant ce dernier point, nous n'aurons pas longtemps à attendre pour voir si c'est un fake ou non.