News WarriOrb (Switch)

WarriOrb - Announcement Trailer - Nintendo Switch 10/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On notera que sur la vidéo, le boss ressemble assez fortement à Sauron. Les développeurs seraient-ils fans du Seigneur des anneaux ? (Bonne nouvelle pour les fans, les 3 films ainsi que la trilogie Hobbit arrivent en Bluray 4k courant décembre).







WarriOrb Nintendo Switch Gameplay 10/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Le titre est disponible ce jour et nécessite 6669 Mo pour se charger. Langue française incluse ! La fiche eShop du jeu est consultable ici





Disponible depuis ce 8 octobre 2020 au tarif de 12,99 €, ce jeu d’aventure et de plates-formes, développé par le studio hongrois Not Yet Entertainment, vous permet d’incarner un puissant démon accusé d’être la raison de l’échec d’un sort permettant de ramener à la vie la fille du grand sorcier. Forcé à habiter le corps d’une boule rouge, vous devez parcourir le royaume afin de trouver le moyen de faire revivre la jeune femme, et ainsi de récupérer votre apparence originelle. Un titre d’action et de type Die and retry, déjà disponible sur PC depuis le mois d’avril 2020.En commençant avec une simple épée à la main, vous allez parcourir les différents niveaux pour récupérer de nouvelles capacités, de nouveaux sorts et de l’équipement, afin de pouvoir vous frotter contre les boss qui croiseront votre route. On note ainsi une composante RPG.Curiosité technique, déjà aperçue sur le titre Pandemonium, vous pourrez changer d’axe et de plan (en tournant autour de certains éléments du décor) tout en restant sur un axe 2D. Les décors sont sombres mais lisibles, sans être révolutionnaires, le panel des sorts est assez élevé (on parle d’une cinquantaine). Au niveau du gameplay, comme votre personnage est une boule, vous pourrez rebondir contre les murs, rebondir sur place pour gagner en amplitude, à vous ensuite d’avoir la dextérité pour enchaîner les actions tout en évitant les projectiles qui seront lancés sur vous. La difficulté reste au rendez-vous cependant, il ne faudra pas avoir peur de recommencer plusieurs fois.WarriOrb devrait séduire les amateurs du genre et qui, s’il ne réinvente pas la roue, propose un gameplay sérieux et de qualité, même si les développeurs ont distillé une bonne dose d'humour au sein de leur titre. En voici une longue séance de gameplay, en provenance de la chaine YouTube Handheld Players :