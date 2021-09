WarioWare: Get It Together! est disponible

Avec pas moins de 200 mini-jeux au compteur, WarioWare: Get It Together! se montre généreux même si le côté loufoque et pas toujours intéressant de toutes les propositions pourra déstabiliser les joueurs n'ayant pas vraiment testé les précédents opus. Les mini-jeux s'enchainent très vite car ils durent une poignée de secondes et vous allez pester quelques fois.

Typiquement Party Games, WarioWare se montrera forcément plus intéressant à plusieurs et bonne pioche, vous pourrez jouer jusqu'à quatre sur la même console. Par contre, pas de mode online, seul un défi par semaine en ligne et une proposition de jeu local via deux consoles, mais alors il faut que chaque console soit équipée d'une version du jeu. En quelques heures, vous allez débloquer tous les mini-jeux, à 49,99 €, cela peut refroidir certains via l'eShop, autant profiter des offres de lancement de ce week-end de son édition physique.





On saluera les efforts particulièrement importants de Nintendo pour nous proposer un titre entièrement en français (texte et voix). On attend le retour de notre Boris, grand fan de la franchise, pour vous indiquer si ce premier pas sur Switch est réussi. En attendant, si vous hésitez, faites un tour sur l'eShop pour télécharger la démo du jeu. Vous aurez ainsi un premier aperçu de ce grand n'importe quoi vidéoludique, aux graphismes variés et à la réalisation soignée.



WarioWare: Get It Together! - Bande-annonce de lancement (Nintendo Switch) 09/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube