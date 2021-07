News Nintendo Switch (Switch)

Que faire si la Switch surchauffe à l'utilisation

Quels sont les jeux qui sollicitent le plus votre Switch ?

Vous qui jouez à votre Switch matin, midi et soir, dans votre canapé, votre train ou votre lit, vous avez peut-être constaté que la console pouvait chauffer. Beaucoup, à tel point que cela devient désagréable. Si tel est le cas, Nintendo a diffusé quelques conseils sur Twitter pour éviter quelques semaines de séparation en raison d'une demande de service après-vente auprès des techniciens de Nintendo.Au Japon, l'été est chaud et très humide : si vous suivez les Jeux Olympiques de Tokyo, vous l'avez constaté. Mais ces conditions météo ne sont pas seulement dangereuses pour les sportifs, elles le sont aussi pour les appareils électroniques, parmi lesquels la Nintendo Switch.Et c'est la raison pour laquelle Nintendo Japon a communiqué sur son compte Twitter japonais des conseils pour prévenir la surchauffe.Tout d'abord, Nintendo rappelle qu'il y a des conditions idéales pour jouer à la Switch, entre 5 et 35° environ. Ce n'est pas toujours possible, alors si d'aventure c'était le cas, assurez-vous que les entrées et sorties d'air ne soient pas bloquées, par exemple par une coque mal conçue.Si la Switch venait à vraiment surchauffer, il est possible que par mesure de sécurité, elle se mette en veille automatiquement. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation avec votre téléphone, par exemple lorsqu'il est posé sur le tableau de bord de la voiture en plein soleil et que vous l'aviez posé là, à portée de main (même si bien sûr vous ne manipulez jamais votre mobile en roulant, n'est-ce pas ?).Au fil du temps, l'aspiration d'air peut aussi conduire des poussières à se coller aux petites grilles qui préviennent l'entrée d'éléments extérieurs dans les circuits de la console. Nintendo recommande donc d'utilise un aspirateur pour aspirer ces poussières et ainsi les décoller des grilles de ventilation.En auras cas n'essayer d'ouvrir votre console pour nettoyer l'intérieur de la console vous-même. En période de garantie, cela l'annulerait, et hors période de garantie, vous pourriez endommager de façon irrémédiable votre machine. On sait bien que la Switch OLED arrive bientôt , mais ce n'est pas un raison.Une chose est sûre : tous les jeux n'exigent pas la même puissance de la part de la console. Votre Switch est un peu comme votre ordinateur, son CPU sera plus ou moins sollicité en fonction des logiciels que vous utilisez. On sait par exemple que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, utilisait toute la puissance nécessaire, mais vous pourrez peut-être partager d'autres noms de jeux gourmands en énergie en commentaire ci-dessous.La surchauffe devrait rester d'actualité dans les mois à venir, même avec la sortie de la Switch OLED car la console ne sera pas foncièrement différente de son ainée, si ce n'est son écran. Si d'aventure vous souhaitez pré-commander la Switch OLED , on a compilé quelques liens pour vous.Source : DualShockers.com