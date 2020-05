News Void Bastards (Switch)

Void Bastards - Launch Trailer - Nintendo Switch 05/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu édité par Humble Bundle et développé par Manchu est disponible depuis hier sur le Nintendo eShop. Le titre se propose d'offrir une expérience FPS résolument différente en vous proposant d'alterner phase de stratégie et de FPS.Void Bastards c'est aussi une direction artistique plus que marquée et un univers de science fiction résolument rétro. Chaque vaisseau que vous explorerez sera généré de manière procédurale, et il faudra donc bien se préparer avant de se lancer dans un nouveau run.Le jeu est sorti accompagné de son premier DLC Bang Tydy,à 4.99€ qui ajoute un nouvel adversaire, une nouvelle arme et de nouveaux types de vaisseaux.