News Super Nintendo World

Il faut encore patienter quelques semaines, le 4 février 2021 très exactement, mais certains chanceux privilégiés ont pu déjà se faire une petite idée en avant-première. C'est par le biais d'une vidéo très intéressante du YouTubeur japonais Hikakin, partenaire de l'USJ, que l'on peut découvrir ce parc (la vidéo est sponsorisée et contient une annonce commerciale).

Voici un coup d'oeil sur les attraction Mario Kart : Koopa's Challenge et Yoshi's Adventure, le Kinopio Cafe, qui proposera un Mario Burger au bacon et au fromage, un Caprese aux plantes Piranha, un Tiramisu reprenant le célèbre bloc avec son point d'interrogation, et bien d'autres choses encore. Ceux qui veulent se procurer des marchandises peuvent s'arrêter au magasin 1Up Factory Shop, qui propose des sweatshirts à capuche sur le thème de Mario, des lunettes et des gants aux couleurs du fameux moustachu, ainsi que le jouet Tokotoko Mario. Quelques images dévoilées sur le site Nintendo Everything notamment nous permettent de nous rendre compte de la qualité de ces divers produits.

Les participants peuvent également collecter des pièces virtuelles et jouer contre des personnages ennemis en utilisant un bracelet qui s'associe à une application pour smartphone. Parmi les activités et les défis proposés, citons "Aim! Koopa Troopa POW Block Punch”et “Stop! Piranha Plant Alarm Panic". Le prix du bracelet est fixé à 3 200 yens, soit environ 31 $ / 23 £ tout de même.



Le Super Nintendo World propose également un spot photo "Meet & Greet". Les fans peuvent y rencontrer Mario et Luigi, prendre des photos avec eux et même engager la conversation avec eux.



Mais regardons dès à présent la vidéo de notre Youtubeur japonais Hikakin :







Et pour voir plus en détail la fameuse application sur votre smartphone, voici une autre vidéo en provenance de jtv612.



Super Nintendo World App Universal Studios Japan Mario Bros. 26/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dernière vidéo, le chemin d'attente pour se rendre à l'attraction Mario Kart. D'autres vidéos vont probablement être mise en ligne dans les prochaines heures suite à ces premières visites. De quoi nous donner encore plus envie de nous rendre sur place (et de regretter l'absence de tout projet en Europe).