News Vigor (Switch)

Vigor est un Battle Royale d'abord sorti sur Xbox One (joli succès de plus d'un million de joueurs ayant testé le jeu) développé par Bohemia Interactive et qui arrive désormais sur Nintendo Switch. Fortement influencé par les événements dans les Balkans dans le courant des années 90, Vigor nous place dans une Europe centrale, ravagée par une guerre nucléaire, et où les survivants se réfugient vers le Nord, moins impacté, en Norvège plus exactement.



Nous sommes en présence d'un free-to-play mélangeant survie et Battle royale, avec des armes et des munitions à trouver. Vous commencez par construire votre habitation puis vous vous lancez sur une carte pour trouver vos ressources. Une fois sur cette carte, on se dit que le massacre généralisé peut commencer mais ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas l'optique principale du jeu car il y a peu d'opposants présents à la fois. Pour forcer la prise de risque, une cargaison de ressources est larguée à un endroit de la carte, repérable via votre radar. Double défi cependant : si vous êtes le premier à récupérer la cargaison, les autres vous voient désormais sur la carte (vous devenez une cible plus facile). Mais vous êtes libre d'attendre un autre largage, car à chaque fois le contenu est connu à l'avance.



Si vous êtes touchés, vous perdez toutes vos armes, munitions et objets sur vous. Il faut donc prévoir de conserver certains objets dans sa maison pour ne pas se retrouver démuni ensuite. Il y a donc une tonalité tactique très intéressante avec les allers-retours entre votre maison et la carte vous mettant en danger.



Graphiquement sur Xbox One, le jeu était joli, la Switch perd un peu (on note la baisse de la qualité des textures et la présence d'aliasing) mais cela reste correct. Et pouvoir jouer de 8 à 12 en crossplay reste une option très intéressante. Si vous voulez faire une petite pause par rapport à Fortnite ou Overwatch, voilà de quoi vous occuper un petit moment. Il est très différent car on joue sur le loot plus que sur la confrontation. Les améliorations de votre habit prend aussi quelques minutes, nous ne sommes pas dans les modifications rapides de Fornite. Les environnements du jeu s'adaptent aux saisons et au climat (apparition de la pluie, neige). Petite particularité du titre, vous choisissez pendant combien de temps vous restez sur la carte, en fonction de la récupération des objets. Une situation tactique très intéressante et beaucoup moins de gunfight, un titre à essayer !