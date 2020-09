News Super Mario All-Stars (Switch)

Super Mario All-Stars sur le Nintendo Switch Online ! (SNES) 09/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hier, Nintendo a annoncé puis ajouté dans la foulée le premier jeu proposé dans le cadre de la commémoration du 35e anniversaire de la série Super Mario Bros : Super Mario All-Stars.RYoGA s'est empressé de lancer l'application pour découvrir le jeu, et nous en propose une vidéo que vous pouvez regarder ici :Super Mario All-Stars, comme on l'expliquait hier dans cette news consacrée à l'annonce du jeu , est une compilation des premiers jeux de plate-forme de la série Super Mario Bros. A sa sortie, en 1993, le jeu proposait aux fans de découvrir The Lost Levels, qui n'était jamais sorti sur console en dehors du Japon, et qui était le vrai Super Mario Bros 2 historique !Pour bien embrumer les esprits, on ajoutera qu'au Japon, le jeu que nous connaissons sous le nom de Super Mario Bros 2 ne pouvait donc pas s'appeler ainsi, et c'est donc avec le nom de Super Mario USA que le jeu est apparu dans la compilation japonaise !Si vous n'avez pas trop suivi les nombreuses annonces d'hier, on ne peut que vous encourager à consacrer 16 minutes de votre temps au Super Mario Bros Direct diffusé hier après-midi, puis à jeter un oeil à quelques actualités détonantes qui ont dynamité notre après-midi d'hier :