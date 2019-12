US NPD SW - Pokémon Sword and Pokémon Shield titles combined to achieve the highest launch month dollar sales of any Pokémon release in U.S. history, topping the previous launch month high set by Pokémon Sun and Pokémon Moon. pic.twitter.com/BG146DloJC — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 12 décembre 2019

A chaque pays sa façon de comptabiliser les ventes, et si en France et au Japon, les deux versions de Pokémon sont cumulées, les Américains préfèrent séparer chaque vente. Cela permet néanmoins de déterminer quelle version a eu la faveur du public et ce n'est pas si mal.Ainsi, pour ce mois de Novembre, les américains ont plébiscité Call of Duty: Modern Warfare qui se retrouve donc premier du top (toutes versions physiques confondues) suivi de Star Wars Jedi: Fallen Order.Pokémon Épée arrive troisième, suivi par le double pack Épée/Bouclier, et enfin par Pokémon Bouclier qui se place cinquième. On peut donc imaginer que les ventes cumulées placeraient finalement le jeu en première ou seconde position, et c'est également ce que semble sous-entendre l'analyste Mat PiscatellaPokémon Epée et Bouclier devient donc le plus gros lancement sur un mois pour la série de jeu Pokémon, et le duo détrône Pokémon Soleil et Lune. L'absence de chiffres ne permet pas de se rendre correctement compte de l'exploit. A noter que l'analyste déclare que le jeu serait second si les ventes avaient été cumulées.Passons également rapidement en vue les autres jeux Switch à s'être classés dans ce Top 20, parce que oui, les Américains font eux des tops 20.Luigi's Mansion arrive ainsi dixième, Mario Kart 8 Deluxe se positionne quinizème, suivi de The Legend of Zelda : Breath of The Wild et de Super Smash Bros. Ultimate.Luigi s’accroche en dépit de l'arrivée de Pokémon, tandis les long-sellers continuent tranquillement leur bonhomme de chemin sans surprise. Jolie performance ici aussi.Les plateformes n'étant pas dissociées, on ne peut pas vraiment connaître la part Switch des jeux multiplateformes, mais jetons tout de même un oeil à leur position. NBA 2K20 se place 8e, Fifa 20 est 11e, Just Dance 2020 14e et Mortal Kombat 11 ferme la marche en 20e position. On imagine qu'en dehors de Just Dance 2020, la part Switch de ces titres doit être plutôt limitée tout de même.A noter enfin que la Switch est une fois encore la console la plus vendue au pays de l'oncle Sam en ce mois de novembre, et reste ainsi la console la plus vendue tout court sur 2019. Peu de chance pour que le mois de décembre change la donne.