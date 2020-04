News Unravel (Switch)

Unravel: Official Story Trailer 20/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le "soutien" d'EA envers la Switch ne se limitera apparemment pas à la sortie prochaine de Burnout Paradise si l'on en croit l'organisme de classification de jeux du Brésil. Nos confrères de Nintendo Everything rapportent que le titre est apparu le 17 avril sur le site brésilien Cela semble assez logique dans la mesure où le second volet est disponible sur le Nintendo eShop, mais l'information est à prendre avec des pincettes. En effet, cette page indique également des classifications pour les versions PS4, Xbox One et PC alors que le titre est sorti sur ces plateformes en 2016.Cela pourrait donc être un réupload de la fiche du jeu avec l'ajout de la Switch par rapport, on ne sait jamais.Si vous ne connaissez pas Unravel, il s'agit d'un plateformer tout mignon axé sur l'exploration et la réflexion. Contrairement à sa suite, ce premier volet est uniquement jouable en solo.Aucune date concernant cette sortie éventuelle, mais on vous partage le trailer officiel du titre pour patienter.