News Super Mario Bros 3 (GBA)

Certains personnes ont cassé leur tirelire lors de la dernière vente aux enchères. Mais parmi les pièces convoitées, il y avait une cartouche pas banale. En effet, malgré une jaquette semblant rappeler Kid Icarus, les puces de cette cartouche contenait une version préliminaire de Super Mario Bros. 3, une pièce rare remontant à février 1990, une pièce unique qui s'est arrachée à 31 200 dollars. Comment cette cartouche s'est retrouvée sur le circuit de vente ? Mystère, mais c'est cela qui fait le sel de l'histoire, quand on se dit que des produits perdus finissent tout de même par émerger à nouveau à la surface.



Super Mario Bros 3 - Commercial 15/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce prototype de Super Mario Bros. 3 a établi la 16ème plus haute enchère de l'histoire du site dans la catégorie des jeux vidéo. Sa particularité, c'est d'être une cartouche NES montrant une copie de Kid Icarus avec trois trous découpés pour le placement de l'EPROM, afin de permettre aux développeurs d'installer leurs logiciels sur les EPROMs et de les placer rapidement dans la cartouche pour les tester. La mention "Super 3" a été ajouté au marqueur bleu sur l'étiquette. Pas de panique, le Wata grading a confirmé l'authenticité de ce prototype et on imagine que les fans d'émulation espèrent beaucoup que l'acquéreur de cette cartouche accepte d'en faire dumper son contenu pour pouvoir le mettre à disposition de tous les amateurs.





Les EPROMs portent des marques qui les datent de février 1990, ce qui correspondrait à peu près à la date de sortie du jeu. C'est la première fois qu'Heritage Auctions répertorie parmi leurs ventes un prototype développé par Nintendo, car il est étonnant qu'un tel produit, issu de ses outils de développement interne, sorte de ses locaux.





Voici quelques photos de cette pièce rare :