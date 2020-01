News Romancing SaGa 3 Remaster (Switch)

La mode des RPG en version matérialisée semble se confirmer pour les anciens titres Square Enix. Cette fois, c'est le vénérable Romancing Saga 3 qui bénéficiera d'une version matérialisée et traduite en anglais à partir du 24 janvier.Paru à l'origine sur Super Famicom et jamais traduit en anglais, Romancing Saga viendra donc s'ajouter tout bientôt aux classiques du RPG disponibles aussi bien en boite qu'en dématérialisé.Le titre est à réserver aux fans les plus hardcore puisqu'il reprend tous les codes des années 90 et nécessite une certaine habitude des RPG non modifiés de cette période. Il faut aussi mentionner les graphismes qui restent très typés période 16 bits, ce qui pourrait décourager les joueurs plus habitués aux graphismes des consoles next gen.Romancing Saga 3 sera disponible en version import dans sa version Asie auprès de Play-Asia la semaine prochaine pour environ 43 euros.Source : Play-Asia