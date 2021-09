Une vague de promos sur l'eShop promise pour ce jeudi avec l'Offre Blockbuster

Économisez jusqu'à 75 % sur de grands titres de la Nintendo Switch avec notre Offre Blockbuster qui démarre jeudi à 15:00 ! pic.twitter.com/NAwbjdDAfu — Nintendo France (@NintendoFrance) September 21, 2021

Ce jeudi, les fans de grands jeux vidéo à petits prix devraient surveiller de près les promotions de Wariobot sur notre Discord , car Nintendo lancera une campagne de promotion sur des "grands titres de la Nintendo Switch", a annoncé l'éditeur sur Twitter aujourd'hui :Régulièrement, Nintendo organise ces promotions exceptionnelles sur une durée limitée, n'hésitant parfois pas à mettre certains de ses propres jeux en promotion, même si les fameux titres "evergreen" sont quant à eux généralement exclus de celles-ci.Cette semaine, à partir de jeudi 15h, on devrait donc pouvoir découvrir la liste de jeux en réduction : les remises iront jusqu'à 75%, et concerneront donc de grands jeux disponibles sur la console hybride de Nintendo. Une belle occasion de faire quelques bonnes affaires, à deux grosses semaines de la sortie de la Switch OLED : il va bien vous falloir des jeux pour profiter de l'écran OLED de cette nouvelle console, non ?On ne manquera pas de partager la liste des jeux en promotion très bientôt mais pour ne pas perdre une minute, ne manquez pas, de votre côté, de rejoindre notre communauté sur Discord