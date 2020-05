News Super Nintendo World

On n'avait plus parlé de Super Nintendo World depuis quelques semaines, mais pendant ce temps, les équipes ont continué à travailler d'arrache-pied pour tenir les délais de livraison de la zone consacrée à Nintendo en cours de construction au sein du parc Universal Studios Japan. Et pour le prouver, on a une petite photo qui a fait le tour du Net depuis ce matin :C'est un utilisateur d'Instagram, imaiko02, qui a pris cette photo alors qu'il était à bord d'un avion en route pour le parc. Et survolant Super Nintendo World, il a su prendre la bonne photo, au bon moment.Cette photo est vraiment incroyable, parce qu'on avait dû se contenter, jusqu'à présent, de petits bouts d'images volées depuis le sol. Depuis les airs, on prend conscience de l'incroyable travail réalisé par les ouvriers du chantier, et par le souci du détail qui va faire d'une visite au parc Universal Studios un plaisir incroyable !Un montage nous permet de voir où sera la zone Nintendo par rapport à la zone Harry Potter. Ca a l'air tout petit, mais nul doute que ça doit être suffisamment grand pour accueillir un large public, à partir du moment où les portes de Super Nintendo World ouvriront leurs portes.Il y a certains détails qui sont quand même fous, et on espère qu'un jour, on aura la chance de traverser le monde pour découvrir ce parc d'attractions.Source : Instagram