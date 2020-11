News Super Mario Bros 35 (Switch)

- Correction d'un problème où on constatait un ralentissement quand un grand nombre d'ennemis apparaissait à l'écran

- Correction d'un problème par lequel, dans certaines conditions, les joueurs pouvaient envoyer des boules de feu sous l'eau

- Correction d'un problème où par une certaine action des joueurs pouvaient débloquer des niveaux pas accessibles

- Les coffres à trésor sont désormais visibles pour les joueurs en mode spectateur

- Mise à jour du son quand une carapace ou un autre objet rebondit rapidement entre deux blocs

- Ajustement du timing de l'accélération du compte à rebours

- Amélioration générale de l'expérience de jeu (le fameux !)

Depuis le 1e octobre, Super Mario Bros. 35 a déjà connu deux mises à jour. En effet, la version 1.0.2 vient tout juste d'arriver sur nos consoles, et même si la durée de vie du jeu sera relativement courte avec une fin de partie calée au 31 mars 2021, Nintendo et les développeurs du jeu continuent à peaufiner l'expérience de jeu comme s'il s'agissait d'un jeu classique.Sept améliorations ont été apportées au jeu avec la mise à jour 1.0.2 mise en ligne hier, le 12 novembre 2020 :Bon jeu à tous, non sans vous rappeler qu'un nouvel événement commence aujourd'hui dans le jeu, avec une nouvelle série de niveaux accessibles, qui vont du 5-1 au 6-4.