News Dragon Ball Xenoverse 2 (Switch)

Chronoa pourra utiliser ses attaques spéciales «Holy Ingres» et «Kairos Cannon», ainsi que ses attaques ultimes «Galaxy Time Impact» et «God Cross Cannon». Ces quatre nouvelles attaques devraient également être déblocables pour votre avatar.



Bandai Namco n’a jamais vraiment mis Dragon Ball Xenoverse 2 de côté, avec des DLC réguliers même depuis la sortie de FighterZ voire de Heroes. En même temps, avec plus de 6 millions de jeux vendus de par le monde, il y a très certainement encore de la demande, et surtout des joueurs actifs.Pour fêter ses six millions de joueurs, Xenoverse 2 recevra donc une mise à jour qui sera semble-t-il gratuite. L’information vient du V-Jump, et est relayée par le site Dragon Ball Super France Le magazine japonais V-Jump révèle que Chronoa, la Kaioshin du temps sera bientôt disponible en tant que personnage jouable, tandis que les joueurs pourront récupérer une perruque et une armure de Broly (version Dragon Ball Super donc), ainsi qu’un costume de Kaioshin du temps pour personnaliser leur avatar.La mise à jour gratuite contiendra également des ajouts concernant la gestion de la personnalisation des partenaires, débloquant l’accès à de nouveaux personnages (peut-être même à tous).