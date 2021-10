Une mystérieuse vidéo pour Légendes Pokémon : Arceus

Images inédites de la région de Hisui ! | Légendes Pokémon : Arceus 19/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

⚠️ Votre attention, Dresseurs et Dresseuses ! ⚠️Une équipe de recherche a fait une découverte exceptionnelle dans la Bibliothèque de Joliberges : une mystérieuse séquence vidéo contenant des images de la région de Hisui…Visionnez la séquence et partagez vos conclusions de recherche ; elles pourraient être utiles lors de votre aventure dans Légendes Pokémon : Arceus.

Si vous êtes comme moi, vous attendez cette fin d'année pour la sortie des remakes de Pokémon Diamant et Parle avec (un peu trop) d'impatience. Cependant, Pokémon Company n'oublie pas le Légendes Pokémon : Arceus et dévoile sur sa chaine Youtube une vidéo "surprenante" pour la série.Après le live de 24h dans la forêt de Lumirinthe quelques temps avant la sortie de Pokémon Epée et Bouclier, Pokémon Company nous présente un faux documentaire avec une caméra en mauvaise état (happy Halloween).Pour le moment, la firme de Pikachu n'a pas dévoilé plus d'information sur le mystérieux Pokémon ni sur la localisation dans Hisui. Les spéculations oscillent entre Arcanin, Momartik et un pokémon non dévoilé. Et vous, que pensez-vous que le caméraman a pu observer ? Faites vos pronostics dans les commentaires.Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est prévu pour le 28 janvier 2022 sur Switch.