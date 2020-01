On doit cette infographie à dominodave et on vous laisse en prendre connaissance avant de la détailler :Si vous voulez transférer un Pokémon depuis l'un des titres sortis sur GBA (Rubis/Saphir/Émeraude ou Rouge Feu et Vert Feuille), il faudra d'abord passer la Nintendo DS en utilisant le Parc des Amis apparu dans Diamant/Perle/Platine et repris dans HearthGold et SoulSilver.A partir de là, vous devrez transférer ces Pokémon (ou tout Pokémon de 4e génération) vers les jeux de la 5e génération Noir/Blanc ou Noir 2/Blanc 2 en utilisant le Poké Fret.La troisième étape se fera via la Pokémon Banque et donc obligatoirement par la souscription d'un abonnement à celle-ci. Enfin lorsque le Pokémon Home sera disponible, il sera possible d'y transférer des Pokémon en provenance de la Pokémon Banque, puis vers Pokémon Epée/Bouclier. Pour rappel, il faudra forcément que les dits-Pokémon soient présents dans le Pokédex de Galar pour les faire apparaître dans les jeux Switch.Alors, allez-vous faire voyager l'un de vos Pokémon depuis la Game Boy Advance ?Source : Reddit