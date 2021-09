Donkey Kong va se balancer dans le parc Universal Japon

Super Donkey Kong World 28/09/2021

« Je suis très heureux de pouvoir faire du monde de Donkey Kong une réalité après le monde de Mario. J'ai hâte de créer une expérience passionnante à Donkey Kong avec l'incroyable équipe d'Universal. Cela prendra un certain temps jusqu'à ce qu'il soit terminé, mais ce sera un espace unique non seulement pour les personnes familiarisées avec les jeux Donkey Kong, mais pour tous les invités. » Shigeru Miyamoto, directeur représentant, membre de Nintendo

« Super Nintendo World crée un tout nouveau niveau de divertissement dans les parcs à thème et est rapidement devenu une expérience passionnante et incontournable pour nos invités. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec Nintendo alors que nous réalisons notre vision de donner vie à leurs personnages et à leurs histoires. Notre nouvelle zone sur le thème de Donkey Kong apportera encore plus d'excitation et de plaisir à l'expérience Super Nintendo World. J.L. Bonnier, président et chef de la direction, Universal Studios Japan

Super Nintendo World Direct 12.18.2020 28/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est officiel, Nintendo et Universal Studio viennent de confirmer l'ajout de la section Donkey Kong au Super Nintendo World de Osaka, Japon.En effet, une nouvelle zone de jungle luxuriante sera ajoutée à Super Nintendo World avec un objectif de sortie pour 2024. Cette extension s'accompagne d'une nouvelle attraction sur le thème de Donkey Kong, ainsi que de nouveaux endroits pour manger et faire du shopping. Pour le moment, peu d'informations ont été dévoilées (fonctionnalité VR, connectivité bracelet magnétique ou switch).La seule chose dont nous sommes sûrs pour le moment, c'est que le terrain ajoutera environ 70% d'espace supplémentaire à Super Nintendo World et d'ici son ouverture en 2024, nous devrions être autorisés à y voyager.En attendant, vous pouvez retrouver le Super Nintendo Wolrd Direct présenté par Shigeru Miyamoto en décembre 2020Et vous, êtes vous pressé de découvrir les attraction de la famille Kong ?