News Little Town Hero (Switch)

La PAX South 2020 a été l'occasion d'une annonce de choix aujourd'hui : l'éditeur américain NIS America a en effet annoncé que le jeu actuellement en version eShop uniquement Little Town Hero allait bénéficier d'une édition physique. Deux versions sont même annoncées : une édition classique et une édition collector.L'édition collector, Little Town Hère: Big Idea Edition, proposera quelques bonus aux fans du jeu : un livret d'images d'illustration, la bande originale du jeu sur CD, deux pin's et un poster "Izzit? Dazzit!".RPG développé par les papas de Pokémon, Game Freak, Little Town Hero est sorti sur Nintendo Switch le 16 octobre 2019. En interagissant avec les joueurs de la ville, les joueurs collectent des idées qui permettent de concocter des attaques à utiliser contre les ennemis. On comprend ainsi mieux, avec ce contexte, pourquoi l'édition limitée s'appelle Big Idea Edition.Si le jeu est évidemment toujours disponible sur l'eShop, une édition physique sera donc commercialisée au printemps. les jeux Switch n'étant pas zonés, les fans pourront acquérir l'édition américaine si d'aventure elle n'était pas confirmée en Europe, une info que nous aurons peut-être d'ii quelques jours.Source : Siliconera