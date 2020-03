News Trials of Mana (Switch)

Trials of Mana Final Trailer 17/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Au Japon, le remake de Seiken Densetsu 3 va bénéficier d'une démo dès le 18 mars 2020 qui permettra de découvrir le début de l'aventure pour la continuer plus tard en transférant la sauvegarde vers l'édition complète du jeu. Vous pourrez ainsi monter votre équipes en choisissant vos 3 héros parmi les 6 qui composent le casting total, et avancer jusqu'au premier boss du titre.Si la démo sera disponible sur le Nintendo eShop japonais, elle contiendra bien la langue française (l'Anglais, l'Allemand et l'Espagnol seront aussi de la partie). C'est la raison pour laquelle on s'est dit que l'info pourrait intéresser les fans de la série parmi vous.Square-Enix profite de cette annonce pour diffuser un trailer dit "Final" :Pour rappel, Trials of Mana est attendu pour le 24 avril 2020, et proposera du contenu inédit.Source : Japanese Nintendo