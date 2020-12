News Splatoon 2 (Switch)

Sortez vos agendas 2021 : vous êtes pris du 15 au 17 janvier 2021, pour le prochain Splatfest de Splatoon 2 qui sera consacré à Super Mario Bros, comme l'avait annoncé Nintendo début septembre dans son Super Mario Bros. Direct Dès 23 heures, le 15 janvier, pendant deux jours, vous devrez vous battre pour imposer la victoire de votre camp : vous devrez comme toujours dans les tournois Splatoon 2 choisir entre deux camps, et pour cet hommage à Super Mario Bros, Nintendo nous propose de choisir entre deux power-ups de Super Mario. A ma gauche, littéralement avec l'artwork ci-dessous, la grande taille avec le Super Champignon rouge. A ma droite, l'invicibilité avec l'étoile d'invincibilité.Rappelons par ailleurs qu'à cette occasion, Nintendo a eu la bonne idée sur My Nintendo de proposer des t-shirts en édition physique, qui sont d'excellente qualité.Choisissez votre camp, bloquez votre week-end, et rendez-vous pour des joutes colorées et endiablées du 15 au 17 janvier 2021 dans ce nouveau Splatfest, un des nombreux événements organisés par Nintendo pour accompagner la série Super Mario bros dans son 35e anniversaire ! Il nous restera encore, d'ici le mois de mars, à découvrir des meubles Super Mario dans Animal Crossing.Source : Nintendo via Nintendo Everything