Une comédie musicale Super Mario qui a su jouer des codes pour ne pas se faire stopper par Nintendo

Comme l’explique Jim Burrows, l’auteur de l’histoire et des paroles de cette comédie musicale, l’histoire est bien une parodie de la célèbre série de jeux Mario, racontée en chansons, avec de nombreuses références accessibles au plus grand nombre (même si seuls les connaisseurs seront capables d’en savourer 100% tout le contenu) et des interprétations régulièrement inattendues de personnages connus. Preuve en est donnée en transformant Luigi en une femme écossaise.



Tout ceci a été fait de manière intelligente, en étudiant ce qui avait été mis en place par d’autres compagnies auparavant, comme les comédies musicales parodiques de l'équipe Starkid (Very Potter Musical, Holy Musical Batman, etc.) ou l’acclamé Fat Rascal Theatre du Royaume-Uni avec son spectacle comique Unfortunate, une version très méchante de l'histoire d'Ursula de La Petite Sirène. Enfin, comme le rappelle l’auteur, on exploite une permission juridique, rappelé un temps durant le rappel des précédentes versions du spectacle, lors du passage « Please Don’t Sue US » :

Dans le paragraphe 5 alinéa 30A de la loi sur les droits d’auteur, il est dit qu’une parodie ou une caricature est un terrain de jeu acceptable pour le théâtre à explorer, sans que les ayants-droits ne puissent s’en plaindre.

Des employés de Nintendo sont également venus voir les représentations précédentes et ont vraiment apprécié, alors peut-être qu'ils en ont parlé à leurs supérieurs. Quoi qu'il en soit, j'espère que Nintendo apprécie la publicité gratuite que nous leur faisons !

Au final, après une grande heure de spectacle très divertissant, on se délecte d’une sorte de What If de Marvel : que deviendrait l’univers du jeu si Bowser kidnappait Mario et que Peach devait le sauver ? Avec Toad, Luigi et Yoshi, Peach doit se débarrasser du carcan de l'archétype de la "demoiselle en détresse" pour vaincre Bowser et son ignoble acolyte Kammy Koopa. Il y a aussi une romance inattendue, des gags ridicules et de superbes harmonies.







Voici la traduction des échanges de Nintendo Life avec Jim Burrows.

De quelles comédies musicales et de quels auteurs vous êtes-vous inspiré ?

Bien sûr, je pense à la Team Starkid et Fat Rascal, mais ma principale source d'inspiration pour les comédies musicales est le regretté Howard Ashman (La Belle et la Bête, Little Shop of Horrors, Aladdin) qui, je le crois fermement, était le plus grand parolier de tous les temps. (Désolé, Sondheim.) Si vous pouvez trouver une meilleure rime interne que celle de Gaston "En tant que spécimen, oui, je suis intimidant !" (en V.O cela donne "As a specimen, yes I'm intimidating!"), alors je vais manger mon chapeau.





Nous adorons le fait que vous ayez conservé/ajouté des accents et des tournures aux personnages établis. Yorkshire Kammy, Scottish Luigi, Fancy British Toad, Female Luigi - était-ce un choix délibéré de votre part, ou avez-vous laissé les acteurs faire leur propre proposition ?

Quelles sont les chansons que vous avez écrites en premier, et laquelle a été la plus difficile à terminer ?





La première chanson écrite pour le spectacle a été le solo de Peach "I Want", qui a vraiment servi de mission pour nous et l'histoire que nous voulions raconter. La chanson la plus difficile à terminer a été notre finale car, pour être honnête, je ne voulais pas que le spectacle se termine et je n'étais pas prêt à laisser partir les personnages.





Il y a quelques belles références dans les tenues de scène simples, comme le t-shirt banane du Velvet Underground de Donkey Kong. Quels autres détails intéressants avez-vous inclus ?





Il y a aussi des moments de performance et de chorégraphie repris directement des jeux, de l'animation de Peach dans Super Smash Bros aux routines de Dance Dance Revolution Mario Mix. La musique comporte évidemment de temps en temps DA DA DA DOO DUN DAH et cache de manière dissimulée des petits allusions à des jeux comme Galaxy et Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (un titre sur Game Boy), ma référence enfouie préférée.



Il y a aussi des références ridiculement obscures enfouies dans le dialogue de jeux comme Bubble Bobble, Killer Instinct, Kingdom Hearts et Zelda II - il y a une référence à Hotel Mario (un titre développé en 1994 de type plates-formes, édité par Philips, développé par Fantasy Factory et distribué par Nintendo sur le Philips CD-i) que seule une personne va comprendre à chaque fois, j'essaie toujours de repérer la ou les deux personnes qui en rient pour pouvoir leur offrir un verre après le spectacle.

Quels personnages, numéros musicaux et idées géniales ont dû être coupés pour gagner du temps ?

Nous avons plus de chansons coupées que de chansons qui sont encore dans le spectacle ! Il y a une scène hilarante avec Sonic qui a malheureusement dû être coupée pour des raisons de structure narrative, et beaucoup d'autres bêtises de Wario et Waluigi, qui ont également été coupées parce qu'elles étaient un peu irritantes et pas drôles.





Les deux chansons qui me manquent vraiment et qui pourraient éventuellement être réintégrées pour de futures versions sont "Heroes Wear Green" où Link et Zelda apparaissent à Luigi dans une vision pour l'inspirer et "The Pacman Can Can", un solo pour Toad, dont je ne veux pas vous dire plus que le titre à ce stade !





Vous attendiez-vous à ce que le public ait une certaine connaissance des jeux vidéo ? Avaient-ils généralement moins de 40 ans ?

Il y a certainement quelques références hardcore que vous ne comprendrez que si vous connaissez votre Yoshi's Safari ou votre Yoshi's Cookie et cela augmentera votre expérience, mais pour comprendre et apprécier le spectacle, notre public a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir plus qu'une vague familiarité avec le plombier - et c'est extrêmement courant, puisqu'on dit que Mario est plus reconnaissable que Mickey Mouse de nos jours - pour vraiment apprécier la musique, les blagues et l'histoire.

Quel jeu vidéo ferait l'objet d'une grande comédie musicale ?

J'adorerais voir le magnifique jeu Wandersong adapté à la scène, car il a déjà l'ossature et la structure d'une comédie musicale avec son cadre et ses personnages magnifiques.





Une comédie musicale inachevée sur Animal Crossing dort sur mon bureau depuis des années et j'espère la terminer un jour (c'est un meurtre mystérieux !) et j'aimerais faire une comédie musicale sur Crash Bandicoot un jour, en me concentrant particulièrement sur les méchants. Je sais que Dingodile a un aria enfoui en lui qui n'attend que d'être libéré.





Pour le moment la représentation londonienne de la comédie Mario est achevée, mais qui sait, le Camdem Fringe accueillera peut-être de nouveau la joyeuse troupe. Vous avez la possibilité de suivre le compte twitter de la compagnie pour les prochaines informations. Dommage qu’un petit détour par la France ne soit pas prévu faute de traduction.

Même si un petit parfum d’épée de Damoclès plane toujours au-dessus de la troupe et les motive à poursuivre en restant très vigilant, il faut rappeler que même Disney ne touche pas aux comédies musicales parodiques. D’ailleurs des employés de Nintendo ont vu le spectacle et ont évoqué l’avoir apprécié.Une autre grande source d'inspiration pour le spectacle a été certaines productions de brillants YouTubers qui ajoutent des paroles à des musiques Nintendo existantes – tels Brentalfloss, Dave Bulmer et al - qui, d'une certaine manière, m'ont presque initié au concept de musicalisation des pensées intérieures de ces personnages d'une manière aussi extravagante et amusante, alors merci à eux d'avoir été mes mentors virtuels !Une version féminine de Luigi a toujours été un choix conscient, car elle double Harmonie plus tard dans le spectacle, bien que nous ayons envisagé une autre option pour ces deux personnages lors des auditions, par le biais d’un drag queen fabuleux qui aurait apporté une dimension différente et brillante aux deux rôles – une option toujours sur la table pour les prochaines séries !Je pense que le personnage de Toad fantaisiste a toujours été prévu, car sa personnalité est principalement basée sur celle de Papy Champy de Sunshine (à noter qu’une Capitaine Toadette envisagée un temps n’a pas survécu au processus de création). Tout le reste est venu de l'esprit des acteurs - notre fantastique metteur en scène Ellie Coote a spécifiquement voulu que les acteurs utilisent leurs propres accents car nous voulions nous éloigner le plus possible de l'"imitation" pour leur permettre de se connecter aux personnages et pour que le public ne soit pas assis là à se dire "hmm, cet accent italien n'est pas 100% exact", et qu'il croie plutôt à notre version des personnages dans notre interprétation de leur monde.La magie du théâtre fait qu'au bout de deux lignes, vous aurez complètement oublié que Luigi n'a pas toujours été écossais. Nous avons également laissé une grande place à l'improvisation pendant les répétitions, car les acteurs ont développé leur propre version des personnages. Je ne peux pas passer sous silence le fait que Kieran Sims, qui joue Bowser, est l'être humain le plus drôle que j'aie jamais rencontré et que plusieurs scènes se résument à "Kieran fait quelque chose de drôle ici".Le solo de Yoshi « Sidequest » est ce que nous appelons a trunk sonk, une chanson prévue pour autre chose et qui finalement a été reprise pour ce spectacle, elle existait avant même que cette version du spectacle n'ait commencé ! Elle a été écrite pour une future comédie musicale Zelda et a été chantée par Tingle, mais elle n'a nécessité que quelques modifications pour s'adapter à ce spectacle car elle était déjà tellement généralisée au jeu dans son ensemble - remplacer la pêche par la collecte de pièces, et le tour est joué.Ce qui est vraiment bouleversant, c'est qu'après avoir pensé que j'avais réussi avec une chanson intitulée «Dans un autre monde » (en V. O Into The Unknown), La Reine des Neiges 2 est sortie environ un mois après que j'ai fini de l'écrire et j'ai dû repartir de zéro...Il y a beaucoup de références dans le décor lui-même ! Notre montagne du Royaume Champignon (à ne pas confondre avec le monticule Marble Arch Mound de Londres, qui a l'air tout aussi bon marché, une bonne blague à 2 millions de Livres sterling qui divise les habitants londoniens, lisez l'article suivant ) est construite à partir de boîtes en carton, de consoles Nintendo et de peluches - il y a un amiibo Wario qui porte une charge quelque part.Au début du développement, nous nous sommes également penchés sur la question de l'interactivité avec le public, afin de donner à l'ensemble un caractère de jeu vidéo, mais après quelques expériences et ateliers, nous avons décidé que cela n'apporterait rien à l'histoire que nous voulions raconter. Une autre comédie musicale centrée sur les jeux vidéo, Stages, a fait ses débuts aux Vaults récemment. Le public prenait des décisions au nom du protagoniste comme dans un jeu Telltale, ce qui était incroyablement génial et j'espère que ce spectacle reviendra un jour.Une femme plus âgée m'a approchée après le spectacle hier soir et m'a dit : "J'ai compris et aimé environ 70% du spectacle, et je peux dire que tout le monde a apprécié les 30% restants, alors j'ai laissé passer avec joie", ce qui, je pense, est à peu près le bon équilibre !