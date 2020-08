News COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND (Switch)

Edition collector (Japon) de SaGa Final Fantasy Legend 28/08/2020









Les joueurs occidentaux étaient un peu tristes que Square Enix propose uniquement une version eShop de sa future Collection of SaGa Final Fantasy Legend, le portage des 3 jeux Final Fantasy Legend parus sur Game Boy. Ils seront sans doute encore plus tristes d'apprendre qu'au Japon, il est possible sur le site officiel de Square Enix d'acheter une Commemorative Box composée de nombreux goodies du jeu.On se rassurera en se disant que l'édition commémorative annoncée ne comprendra pas le jeu, mais seulement un ensemble de produits dérivés absolument collector pour les fans de cette franchise. En effet, le jeu ne sera pas inclus, les joueurs devront le télécharger sur l'eShop.La SaGa 30th anniversary Commemorative Box contiendra, pour la modique somme de 14500 yens HT, les éléments suivants :- un joli boitier en hommage aux 30 ans de la série- Une série de 5 médailles à l'effigie de personnages populaires de la série- Un CD comprenant de nouveaux arrangements au piano de Final Fantasy Legend, II et III.- Un livre de 600 pages appelé SaGa: Re-imagining Stories avec un texte sur les 30 ans de la série signée de son réalisateur Akitoshi Kawazu. En plus, le livre comprend des nouvelles et le scénario de SaGa.Comme le jeu sortira sur Nintendo Switch le 15 décembre 2020, la sortie de cette édition SaGa 30th anniversary Commemorative Box est calée au Japon pour le même jour, au prix de 14500 yens hors-taxes.Source : Siliconera via Game Watch