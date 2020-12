News Collection of SaGa Final Fantasy Legend (Switch)

COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND | Launch Trailer 17/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'attente fut longue, mais Square Enix s'est décidé à ressortir une de ses franchises les plus populaires. La série SaGa, plus connue en Occident sous le nom de Final Fantasy Legend, est donc disponible sur Switch dans sa version d'origine en noir et blanc.Sous le titre Collection of SaGa : Final Fantasy Legend, cette série anciennement publiée par Square a posé certaines bases du RPG et a réussi l'exploit d'être le premier jeu sur Game Boy à franchir le million d'exemplaires vendus.Square avait aussi prouvé à l'époque qu'il était possible de créer un monde varié et de proposer aux joueurs d'améliorer le niveau de leurs combattants par le leveling.Switch oblige, de nouvelles options sont disponibles pour améliorer l'expérience de jeu. Un mode Grande Vitesse est disponible, ainsi qu'une fonction zoom et un fond d'écran interchangeable. Il sera aussi possible d'avoir une compatibilité avec les modes portable et sur table ou même de poser l'écran de la Switch à la verticale en enlevant les Joy-Con.Le titre Collection of SaGa FINAL FANTASY LEGEND est disponible dans le Nintendo Eshop de la Switch au prix de 19,99 Euros.Sources : GoNintendo