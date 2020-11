News Pokémon GO (mobile)

Niantic peut déjà sabrer le champagne : selon les estimations du cabinet d'analyse de la performance des applications mobiles Sensor Tower, le jeu Pokémon GO a déjà réalisé un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars, ce qui en fait déjà la meilleur année du jeu depuis son lancement, en 2016.Alors qu'il reste encore deux mois pour finir l'année 2020, Sensor Tower l'affirme : Pokémon GO a vu son chiffre d'affaires progresser de 11% par rapport à l'année dernière, franchissant déjà le cap assez symbolique du milliard de dollars de revenu.Depuis son lancement, en 2016, le jeu est resté une application très lucrative sur les Stores du monde entier, avec un total de 4,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires généré depuis sa sortie. Après une petite baisse consécutive à une année de sortie il faut le reconnaitre absolument dingue (et bien moins de fonctionnalités que le jeu n'en compte aujourd'hui), le jeu a vu chaque année son chiffre d'affaires augmenter, ce que Sensor Tower a illustré sur un graphique :Les pays dans lesquels Pokémon GO marche le mieux sont les Etats-Unis, le Japon et l'Allemagne, qui occupe la troisième marche du podium tout en étant très loin des deux premiers avec 238,6 millions de dollars, quand les joueurs des Etats-Unis ont dépensé 1,5 milliards de dollars et les joueurs japonais pas moins de 1,3 milliards de dollars.Pour Sensor Tower, Niantic a bénéficié de la situation sanitaire : l'épidémie de coronavirus et les confinements qui ont en résulté ont largement contribué à la progression de chiffre d'affaires, tandis que de nouveaux modes ont aussi été ajoutés, incitant sans doute plus d'un joueur à une dépense de quelques dollars ici ou là.Source : SensorTower