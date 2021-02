News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Switch - The DF Tech Review 02/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Mario 3D World + Bowser's Fury passe en version 1.1.0

Une publicité "Switch my way" avec 3D World + Bowser's Fury

Que cette fin de semaine s'annonce bien pour les fans de Super Mario : avec la sortie de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, nul doute que le week-end va passer très très vite ! En effet, c'est une double-aventure que Nintendo nous propose de découvrir, et on vous invite à lire notre test de Super Mario 3D World + Bowser's Fury pour en savoir plus sur ce qui vous attend. Aujourd'hui, Digital Foundry a publié sa propre analyse technique du jeu, et on aime toujours en découvrir le contenu, tandis qu'une mise à jour est disponible. On terminera cette news avec une publicité "Switch my way" américaine qui met notamment en avant SM3DW+BF.Concernant Super Mario 3D World, Digital Foundry explique que la Wii U était limitée à 720p : la version Switch, quant à elle, va en mode docké entre 720p et 1080p, avec une préférence pour le 1080p. En mode portable, ce sera du 720p. Dans les deux cas, en mode docké ou portable, le jeu tourne à 60 images par seconde.Bowser's Fury, qui est un jeu bien différent de 3D World, n'affiche pas les mêmes performances : en mode docké, le jeu tourne entre 720p et 792p, et reste à 720p en mode portable. Si le jeu vise les 60 images par seconde, il lui arrive de ne pas toujours les tenir – ce que l'on avait pu constater et dont on s'était fait l'écho dans notre test, surtout lors de transitions entre différentes zones de la région où se déroule l'aventure.Vous pouvez consulter l'analyse technique en vidéo sur la chaîne YouTube de Digital Foundry Le jeu passe à l'occasion de sa sortie en version 1.1.0. Perfectly Nintendo, qui signale l'arrivée du patch aujourd'hui, n'indique pas encore quelles sont les bugs corrigés par cette version. On ne manquera pas de mettre à jour cette actualité quand de nouveaux détails seront disponibles.On termine cette actualité consacrée à Super Mario 3D World + Bowser's Fury avec une publicité diffusée sur la chaîne YouTube de Nintendo of America, qui poursuit sa série "Switch my way", dans laquelle on voit le jeu, ainsi qu'un certain Breath of the Wild :Sources : Perfectly Nintendo