News Salon de jeux vidéo

Nintendo avait demandé à ses partenaires de s'organiser sans elle, l'E3 n'a pas réussi à monter son projet de salon numérique pour compenser l'absence de tenue du salon physique, les éditeurs indépendants sont donc bien embêtés pour faire connaître leurs productions sans le soutien des grandes institutions et des constructeurs. Quelques annonces ont commencé à apporter des dates de lives spécifiques mais très prochainement c'est du côté de la chaîne YouTube Wholesome Games qu'il faudra jeter un coup d'oeil pour peut-être découvrir quelques futures annonces indies pour notre console.





Attention cependant, si le Wholesome Direct 2020 annoncé le 26 mai sera une présentation de 37 minutes consacrée aux "jeux indés mignons et agréable" dixit l'annonce, avec donc plus de 50 titres présentés pendant la diffusion, comprenant des séquences de gameplay, des interviews de développeurs et des annonces, cela ne veut pas dire que 50 jeux uniquement pour la Switch seront présentés. Nous aurons une cinquantaine d'annonces pour l'ensemble des plateformes, la part devant sortir sur Switch n'étant pas connue, il ne faut pas s'attendre à une avalanche. Mais si on peut en récupérer une petite dizaine, nous serons déjà heureux, s'ils sont de qualité.





37 minutes pour une cinquantaine de jeux, cela va faire court. Ce sera du condensé, qui nécessitera probablement un arrêt sur image et un nouveau visionnage pour pouvoir digérer l'ensemble des annonces.



- 10 HEURES PST

- 13 HEURES EST





Wholesome Direct - Indie Game Showcase 5.26.2020 22/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si l'expérience de ces diffusions s'avère concluante, nul doute que ce type de Direct chapeauté par YouTube fera de l'ombre à l'avenir aux grands salons de jeux vidéo. Les petits éditeurs regarderont avec attention le ratio coûts/retombées et les salons risquent d'y perdre quelques plumes supplémentaires après la débâcle de cette année pour cause de Covid-19.





Rendez-vous donc le mardi 26 mai 19h pour nous en France en croisant les doigts pour que l'on puisse pêcher quelques titres Switch au cours de cette diffusion.



Wholesome Direct 2020 sera diffusé le 26 mai aux heures suivantes- 18 heures au Royaume-Uni- 19 heures en Europe