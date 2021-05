News Crysis Remastered (Switch)

C'est en effet sur la page Twitter officielle de Crysis qu'un récent post nous laisse espérer une annonce prochaine de la suite du célèbre FPS :

Peu après, une image du titre a été partagé, là encore sur le Tweeter officiel de l'équipe de Crytek:

Ajoutons à cela que Crysis 2 était initialement sortit sur PC en Mars 2011, il ne serait alors pas surprenant qu'un remaster (ou à minima une ressortie) du jeu serait prévue pour cette année, ou tout du moins une annonce allant dans ce sens.Il ne nous reste plus qu'à attendre plus d'infos qui viendraient confirmer ou infirmer ces rumeurs, pourquoi pas via l'E3 dans moins d'un mois. On croise les doigts en tout cas pour que notre Switch reste concernée par une telle annonce.