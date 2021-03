News Tetris 99 (Switch)

The #Tetris99 20th MAXIMUS CUP event runs from 11pm PT, 3/4 - 10:59pm PT, 3/8! Once you’ve accumulated a total of 100 event points, a new theme will unlock, featuring art, music and Tetrimino designs inspired by the #SuperMario3DWorld + #BowsersFury! @Tetris_Official pic.twitter.com/QknqMuZbDX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 2, 2021

Nintendo a annoncé qu'un nouvel événement mondial serait organisé cette semaine, et permettra de gagner un nouveau thème Bowser's Fury après 100 points gagnés au cours de la période de tournoi.Du 5 au 8 mars 2021, rendez-vous dans Tetris 99, le battle royale Tetris réservé aux abonnés Nintendo Switch Online (mais qu'on peut aussi acheter séparément), afin de jouer et remporter suffisamment de points pour ajouter le thème Bowser's Fury à votre galaxie de thèmes pour le jeu.Les Coupes Maximus sont des événements réguliers organisés pour animer la communauté de fans de Tetris, avec parfois des thèmes très sympas qu'on regrette de rater quand on n'a pas eu le temps de se connecter pour quelques parties endiables. Parce que Tetris, c'est un peu comme Splatoon 2 : il faut y jouer régulièrement pour ne pas perdre la main !C'est le second événement Tetris 99 de l'année 2021, plus tôt dans l'année on avait pu gagner un thème Kirby (et plus précisément un thème Kirby Fighters 2).Sinon, où en êtes-vous dans vos Astres Félins dans Bowser's Fury : les avez-vous tous trouvés ? Venez fanfaronner sur notre Discord , dans le salon #super-mario, sans spoiler bien entendu !