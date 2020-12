News Super Nintendo World

Rendez-vous le 19/12 à 00:00 pour un SUPER NINTENDO WORLD™ Direct d'environ 15 minutes qui montrera un aperçu de #SUPERNINTENDOWORLD, la nouvelle zone d'@USJ_Official ! Aucun jeu vidéo ne sera montré et la vidéo sera sous-titrée en anglais.



Rendez-vous à minuit, samedi 19 décembre, pour découvrir la zone consacrée à Nintendo dans le parc d'attractions Universal Studios Japan, à minuit. Pendant une quinzaine de minutes, Nintendo et USJ nous permettront de découvrir Super Nintendo World à l'occasion d'un aperçu en vidéo de ce que le parc aura à nous offrir.En tout sécurité derrière leurs écrans, les fans vont pouvoir découvrir le Royaume Champignon, pour la première fois construit "en dur" dans une nouvelle zone dont on a suivi le chantier avec un oeil aussi attentif que rempli d'émotion à l'idée, un jour, de pouvoir visiter ce Super Nintendo World.Tout récemment, une poignée de journalistes a pu découvrir Super Nintendo World, dont l'ouverture a désormais été calée au 4 février 2021 . En attendant, les visiteurs du Parc Universal Studios peuvent arpenter les allées du mario Café & Store , un endroit bourré de produits dérivés et de gourmandises au look marioesque.On a hâte de découvrir Super Nintendo World, vous pouvez suivre cette diffusion en direct grâce à ce lecteur YouTube :