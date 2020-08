News Eiyuden Chronicle (Switch)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Town Exploration Gameplay 22/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Suikoden. Si ce nom n'est pas aussi connu que Final Fantasy, il a représenté le concurrent de la franchise de Square publié par Konami. Disponible à l'époque uniquement sur PSOne, ce JRPG pure sucre avait malgré tout su trouver ses adaptes de par la richesse de son gameplay et ses scénarios.En plus d'un jeu de rôles classique, Suikoden proposait des batailles, des duels, de la diplomatie, de la gestion de ressources et même un peu d'urbanisme quand il était question d'organiser le château dans lequel le héro incarné par le joueur gérait ses recrues et ses commerçants.C'est finalement en 2020 avec une sortie théorique en 2022 que Eiyuden Chronicle, le prochain successeur de Suikoden, viendra sur les consoles disponibles au moment de sa parution, y compris sur celle que Nintendo aura sur le marché.Les principaux créateurs de différents épisodes se sont réunis pour donner un nouveau souffle à la franchise tout en donnant la possibilité aux joueurs de participer à son financement sous la forme d'un crowdfunding. Et le succès est au rendez-vous puisque ce weekend, pas moins de 34 312 joueurs se sont joints à l'aventure, y compris le studio Obsidian, pour un total de plus de 3 millions de dollars US. Et le total continue à monter alors qu'il reste moins d'une semaine avant la fin du délai de récolte des fonds.Un très grand nombre d'objectifs ont été atteints et les auteurs se sont engagés à respecter l'esprit de la franchise avec un épisode situé dans la contrée d'Allraan, une région occupée par de nombreux royaumes.Un titre à suivre donc pour les amateurs de JRPG.Source: Kickstater