News Need For Speed: Hot Pursuit Remaster (Switch)

Audio

Lobbys

Visuel / Interface utilisateur

Localisation

Stabilité

Correctifs spécifiques à la version Nintendo Switch

Il y a de cela près d'un mois, déjà, Electronic Arts lançait sur Switch un tout nouveau jeu, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Enfin... "Tout nouveau"... On se comprend... Toujours est-il qu'un portage est comme un nouveau jeu sujet à des mises à jour suite à son lancement, est c'est donc le cas de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered qui est passé en version 1.0.2.Voici les notes de mise à jour que nous avons traduites de l'anglais avec l'aide d'un outil en ligne, sur la base des notes en anglais postées par l'équipe de développement du jeu :- Correction d'un problème qui pouvait provoquer des bégaiements audio pendant les courses et les cinématiques.- Lorsque vous modifiez les paramètres VOIP / Microphone, cela devrait maintenant être gardé en mémoire dans les halls que vous rejoindrez à l'avenir.- Le système VOIP fonctionne maintenant comme prévu si un casque est branché après avoir rejoint un hall multijoueur.- La parole au texte devrait désormais être fonctionnelle pour les joueurs sur la même plate-forme.- Un problème similaire a également affecté la distorsion de l'audio texte-parole, cela est maintenant résolu.- Les lobbys d'intercepteurs devraient désormais être limités à deux joueurs, comme prévu.- Le menu "Modifier l'accès" disparaît désormais correctement après une sélection.- Correction d'un problème où les joueurs ne passaient pas passer du hall à la course.- Les joueurs ne devraient plus voir d'icônes vocales d'autres plates-formes. Le chat vocal en jeu est disponible lorsque le cross-play est désactivé. Lorsque le cross-play est activé, le chat vocal est limité au système de chat de groupe de chaque plate-forme. Cette indication est maintenant également affichée dans les paramètres de confidentialité.- Vous ne devriez plus être en mesure de rester coincé dans le menu des détails du pilote.- Lorsqu'un ami bat votre temps, la date correcte doit maintenant être affichée dans la notification Autolog.- Lorsqu'elle est cassée en tant que coureur dans un événement multijoueur Hot Pursuit, la liste des joueurs n'est désormais affichée qu'une seule fois à l'écran.- Les notifications de journalisation automatique devraient désormais s'afficher dans la langue respective si vous modifiez la langue de la console et les paramètres locaux.- Les trophées que vous devriez recevoir (pour les rangs de flic / coureur) devraient maintenant se débloquer correctement, même rétroactivement s'il y en a que vous auriez dû recevoir, mais que vous n'avez pas reçus.- Lorsque vous utilisez des couleurs personnalisées, la couleur affichée dans les emplacements "dernier/récent" devrait maintenant s'afficher correctement. C'était le cas la plupart du temps, mais il y avait quelques scénarios où cela ne se faisait pas.- Correction d'un problème d'occlusion sur une montagne le long de Boulder Road.- La Porsche Boxster Spyder vous permet désormais de recréer "Speed Yellow" à l'aide de la palette de couleurs personnalisée.- Certains événements manquaient des Speedwalls, ceux-ci sont maintenant présents et visibles sur la carte de carrière.- L'écran récapitulatif "La Belle et les bêtes" montre maintenant la prime gagnée pour se classer 3e.- En cas de perte de connexion et de reconnexion, l'avatar du joueur s'affiche correctement sur le Speedwall.- Les notifications selon lesquelles un ami vous a battu dans un événement Intercept ne seront plus coupées lors du défilement en bas de l'écran de la carte, et ne devraient plus afficher de points d'interrogation aléatoires.- Lors de l'introduction de l'événement Most Wanted, les noms et symboles corrects doivent maintenant être affichés au-dessus des véhicules.- Vous ne devriez plus rencontrer un écran noir court lorsque vous accédez aux sous-menus du menu pause pendant une course multijoueur.- L'ombre de la voiture ne devrait plus clignoter dans le parking du poste de police sur Cascade Terrace Road.- Après avoir envoyé/reçu une demande d'invitation de jeu d'un ami, une notification de confirmation s'affichera désormais comme prévu.- Lorsque vous êtes dans une course solo, le mode de jeu correct est désormais reflété dans votre liste d'amis et votre tableau de bord.- Le cadre de l'avatar du joueur disparaît maintenant après le premier écran de chargement.- Les avatars des joueurs devraient maintenant être mieux alignés sur les noms dans les écrans de résultats.- Lorsque le cross-play est activé, l'identificateur de la plate-forme devrait désormais également apparaître à côté du nom pendant une course, et pas seulement dans le classement.- Lorsque le cross-play est activé, toutes les icônes d'identification de plate-forme ont la même teinte / opacité de blanc.- L'icône VOIP ne chevauche plus les noms des joueurs dans les écrans d'outro de course multijoueurs cross-play.- Les joueurs peuvent désormais être ajoutés à la liste des amis à partir de l'onglet "Juneurs récents".- En mode Photo, la partie supérieure des sirènes de voiture de police n'est plus occultée lorsque la bascule "Afficher les dommages" est réglée sur "marche".- Suppression d'une ligne redondante du contrat d'utilisation.- Après avoir changé la résolution plusieurs fois, la cinématique d'introduction à "Ma carrière" devrait toujours être rendue en plein écran maintenant.- Il y avait un rang 21 indiqué comme rang suivant. C'était involontaire et a maintenant été corrigé - le rang 20 est le rang le plus élevé.- Chinois traditionnel : Le texte "Jammer" du HUD est maintenant au bon endroit lorsque toutes les accusations ont été épuisées.- Toutes les langues : Mise à jour des fichiers de support technique localisés dans le dossier Support de l'installation du jeu.- Espagnol : Les noms de joueurs longs ne devraient plus se chevaucher dans la section "autolog recommends".- Lorsque le « Most Wanted » quitte pendant une course en cours, tous les joueurs doivent revenir au menu comme prévu.- Correction d'un problème qui pouvait provoquer le plantage du jeu lors de la sélection d'événements de carrière.- Le redémarrage d'un événement plusieurs fois ne devrait plus provoquer le plantage du jeu.- Correction d'un problème qui pouvait provoquer le plantage du jeu lors de la sélection du menu Recommandation du journal automatique.- Lorsque vous rejoignez le hall d'un ami en mode photo, vous ne devriez plus rencontrer d'écran noir.- Correction d'un problème qui pouvait provoquer un accident pendant une session de course aux armements.- Correction de deux problèmes qui pouvaient se produire pendant l'événement "Force déraisonnable".- Résolution d'un problème qui pouvait conduire à la suspension du jeu lors du partage de votre temps sur le mur.- Vous devriez maintenant être en mesure de rejoindre un ami sans friction après que votre jeu a été suspendu sur votre console pendant un certain temps.- Le statut en ligne des amis s'affiche désormais correctement dans la liste des amis.- Amélioration des performances visuelles sur Barnstormer, Awe Inspired et Under Pressure.C'est donc une mise à jour assez conséquente qui nous est proposée par les développeurs du jeu, il nous tarde de nous relancer sur les routes de Seacrest County pour en découdre avec le reste de la communauté !Source : Reddit