News Shantae (Switch)

The original Shantae is (almost) back! Experience Shantae's original GBC adventure in all its hair-whipping, belly-dancing, shape-shifting glory when it lands in the Nintendo Switch eShop on April 22! https://t.co/k7M5fJFH5u pic.twitter.com/YVodMwOJIi — WayForward (@WayForward) April 10, 2021

Shantae (Switch) - Release Date Trailer 04/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En 2002, les fans de jeux de plateforme découvraient une nouvelle héroïne, Shantae, que RYoGA avait testé pour Puissance Nintendo quand le jeu s'était offert une sortie sur la console virtuelle 3DS.On ne va pas se cacher que c'est un peu la voie de la facilité de nous servir à nouveau de vieux jeux sur les machines récentes, mais comme ça marche, on ne voit pas pourquoi les studios se priveraient d'un énième retour sur investissement avec leurs anciens jeux !Voici une bande annonce du jeu :Shantae sortira donc le 22 avril 2021, et si on est un peu médisant, on ne doit surtout pas perdre de vue le fait que c'est un excellent jeu de plateforme, et certainement un des jeux les plus impressionnants de la petite console portable, à l'époque.Le jeu sera uniquement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, mais notez qu'une version physique de la version Game Boy Color (si si !) sera proposée dans quelque temps en exclusivité via Limited Rue Games.Source : Nintendo Everything