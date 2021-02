News UnderMine (Switch)

Encore une pépite de la scène indépendante pourrait-on dire ! On ne devrait pas tarder à le savoir car ce jeu d’action-aventure façon roguelike semble très prometteur sur le papier, et désormais en vidéo au niveau de son gameplay. On reste en terrain connu avec son lot de combats et d'exploration de donjons, pour récolter de l'or, diverses reliques, des potions....un contenu très généreux qui devrait vous occuper pendant des dizaines d'heures.







Un graphisme en pixel art bien maîtrisé même s'il reste conventionnel et ne montre pas visuellement sur le personnage certains upgrades. Il rappelle par de nombreux côtés Enter The Gungeon. UnderMine propose 5 mondes divisés en 4 étages distincts. Pour avancer, il va falloir mourir afin de progresser, tout en changeant de look à chaque nouvel essai. Vous n'aurez pas à refaire l'intégralité de votre quête jusqu'au dernier lieu de votre décès puisqu'il un raccourci vous permet d'y repartir tout de suite.





La particularité de ce jeu est le système de bénédictions et de malédictions, qui pimentent chaque action. En effet, un apport peut se faire au détriment d'un autre compétence et réussir à obtenir un bon équilibre peut être remis sur le tapis lors d'un nouvel échec. Cela donne tout son sel à ce jeu particulier mais cela veut dire aussi qu'on réfléchit à deux fois avant de se lancer dans certaines actions. Et les combats de boss semblent toniques.





Plus que quelques jours à patienter, le titre sort le 11 février 2021 au tarif de 16,79 €. Texte en français, poids plume de 677 Mo, que demander de plus ? Ah une petite vidéo de gameplay ? Cela tombe bien puisque nous avons sous la main celle mise en ligne par Handheld Players :